Juice Pay skončil, ve WAPu se už platit nebude

Po necelých patnácti měsících fungování se na věčnost odebrala platební brána Juice Pay , která byla počata ze společné domácnosti Eurotelu a Citibank. Toto spojení se však ukázalo nedostatečně pevné, a tak se rodiče rozešli a dítko bylo přiděleno matce, která ostatně na jeho vzniku měla mnohem větší podíl než otec. Zároveň však Juice Pay také vyrostl a po způsobu motýlů se přeměnil. Zda to však bylo jako u motýlů do krásy, není tak jednoznačně jisté.

Zánik Juice Paye, tedy elektronické peněženky Citibank, je spojen s nástupem nové platební brány. Zatímco pro systém Juice Pay byla navržena a používána tzv. Citibank Paymant Gateway, nyní se chystá spuštění nové generace tohoto platebního portálu, nazvané CitiConnect. S tou už nemá Eurotel nic společného, což je celkem logické, neboť neumožňuje placení pomocí mobilního telefonu. To byla jediná funkce, která před více než rokem svedla Eurotel dohromady s Citibank při tvorbě společného jména produktu.

Proč už není platební brána pro mobil

Co se starými Juice Payáři

Novější platební brána nazvaná CitiConnect neumožňuje placení pomocí mobilního telefonu ve WAPu, jak to zvládal Juice Pay. Je to způsobeno tím, že již nepracuje s elektronickou peněženkou, tedy nezávislým účtem, na který dodáváte peníze a můžete je odtud čerpat. Její hlavní předností je přímý přístup k účtu, a to pomocí klasických platebních karet Eurocard/Mastercard, v blízké době i VISA. To však znamená změnu systému oproti Juice Payi, a není tedy možné použít aplikaci pro wapové platby. V současné době nová brána CitiConnect placení ve WAPu nepodporuje, nicméně vývojáři pracují i na této funkci. Zda a případně kdy bude spuštěna, však závisí na tom, zda vůbec bude mít něco takového smysl.Lidé, kteří si pořídili Juice Pay, tedy vytvořili si účet a dostali kartu se svým osobním číslem, pochopitelně o žádné peníze nepřijdou. Jsou jim totiž vráceny na jejich účty, odkud byly čerpány finance do Juice Pay peněženky.

Ti, kdo využívali tuto službu jen pro placení na interentu, nemusí být zvlášť zklamáni. Obchody, které využívaly starou platební bránu, nyní implementují novou (Citiconnect), která umožní platbu libovolnou z karet Eurocerd/Mastercard (nemusí být vydané Citibankou). Pro ty, kteří nakupovali ve WAPu lístky na Ticketpro, může být zrušení Juice Paye zklamáním. Obchodníci tak opět přišli o možnost nabízet své služby přímo na WAPu, a tak bezdrátový internet zase přišel o jeden z impulzů, které mohly podpořit jeho růst a oblibu. Bohužel však obliba WAPu u zákazníků a u firem je známý začarovaný kruh - jedni potřebují druhé - a tak zatím nejvíce inovací přinášejí firmy ve spolupráci s operátory, kteří dokážou dát novým službám na WAPu dostatečnou publicitu.

Juice Pay byl zkrátka projekt, který předběhl svou dobu, myšlenky a schopnosti manažerů i zákazníků. Kdyby měla tato služba větší publicitu, mohla dosáhnout slušného úspěchu. Bohužel však padla právě v době, kdy čas dozrál a Juice Pay si mohl najít větší uplatnění. Doufejme však, že Citibank co nejdříve implementuje wapové rozhraní i do nového systému, a na český mobilní internet se tak vrátí možnost placení, tentokrát dokonce přístupná každému, kdo vlastní platební kartu. Když bude Citibank úspěšná, mohla by se jí naskytnout nová možnost spolupráce s některým z mobilních operátorů. Napodruhé by mohla být úspěšnější.