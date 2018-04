Juice Pay: první Juice služba je na světě!

EuroTel oznámil první službu ze svého Juice projektu. První konkrétní služba, či věc, která spadá do již dávno ohlášeného projektu Juice.

Ovšem po dotazu na tiskovém oddělení EuroTelu nás překvapilo, že nám o tomto projektu nebyli schopni říci cokoliv konkrétního. Museli jsme tedy přímo do Citibank. Zprvu to totiž vypadalo, že EuroTel má o Juice Pay službě informace pouze takové, že tato služba existuje.

Nakonec ale musím konstatovat, že po schůzce s&nbs generálním ředitelem Citibank, s panem Akshaya Bhargava, a s panem Petrem Klimešem, vice presidentem Citibank, máme v redakci o projektu daleko jasnější představy. Juice (EuroTel) společně s Citibank bude zavádět novou službu. Lépe řečeno EuroTel dle našich informací bude mít za úkol přinést velkou část klientely do projektu Citibank a.s.

Celý systém bude totiž provozovat Citibank. Ale o jaký systém se vůbec jedná? Toť správná otázka!

Citibank hodlá zavést s Juice projektem tzv. virtuální peněženky Juice Pay. Jedná se o v České republice unikátní platební systém, který se zprvu bude hodně používat převážně na internetu.

Představte si, že máte v kapse peněženku, do které vede jakýsi "teleport" peněz z vašeho účtu ve vaší (jakékoliv) bance. V peněžence máte nastaven maximální limit, který chcete nosit při sobě a limit, pod nějž když klesne hotovost, pak se z vaší banky teleportují peníze do peněženky a naplní ji po maximální limit, který hodláte nosit s sebou. Tak toto vysvětlení je hodně polopatycké, ale Juice Pay funguje na podobném principu.

Juice Pay bude služba proklamovaná na WAP portálu společnosti EuroTel, který byl s velikou slávou představen v tančícím domě. Tedy představen ... byla představena jakási idea bez konkrétních informací, či přesnějších specifikací. Samotný portál bude k dispozici až časem. Zatím se nám nepodařilo zjistit ani přibližné datum, kdy bude spuštěn. Podle všeho půjde o poměrně rozsáhlou sbírku nabízených služeb.

Zde je vidět, jakou strategii má každý operátor. Zatímco Paegas již jakousi "start page" má a dpolňuje ji postupně, EuroTel hodlá vybudovat celý systém a pak jej spustit najednou. Výsledek by měl být stejný u obou operátorů.

Vraťme se ale k projektu Citibank. Na jejích webových stránkách bude možné ve speciálním formuláři vyplnit požadavek na Juice Pay virtuální peněženku. Po té vyplníte bankovní spojení a budete mít možnost naplnit vaši peněženku dvěma způsoby. První je jednorázovým platebním příkazem k úhradě a druhý je delší. Stačí dát povolení ve vaší bance k inkasním platbám na účet v Citibank. Konkrétní účet, na který budete peníze poukazovat, vám bude sdělen v průběhu registrace Juice Pay. V konečné fázi budete vyzváni k zadání nejméně osmi místného kódu, kterým se budete muset při platbách autorizovat. Současně s tímto se bude expedovat již vaše Juice Pay karta, kterou byste měli obdržet do jednoho, maximálně dvou pracovních dnů přímo do domu.

Nejlepší na tom je, že toto není klasický účet z banky, lze si ponechat stávající účet a používat jej a hlavně pokud máte homebanking, pak nemusíte ani odcházet z domu a druhý den máte "platební kartu".

Ve skutečnosti se o platební kartu nejedná. Je to totiž opravdu peněženka. Kartička neobsahuje nic speciálního, jen klientské číslo a kód si již pamatujete. Správa peněženky (nastavení parametrů zůstatků účtu a změna hesla apod.) se provádí jakýmsi klientem s vysokým stupněm bezpečnosti. Změny lze provádět i pomocí internetového prohlížeče a k zabezpečení je použita 128 bitová enkrypce dat.

V první fázi projektu se plánuje hlavní využití Juice Pay karty hlavně na internetu a její "konfigurace a správa" bude přístupná pouze přes webové rozhraní z prohlížeče. Až časem se služba Juice Pay rozšíří a bude poskytována i přes WAP rozhraní. Je to dáno hlavně nedostatečnou možností zabezpečení. Nicméně WAPové rozhraní bude přeci jenom k něčemu dobré. Prozatím si budeme moci prohlížet pasivně statistiku a stav naší Juice Pay peněženky přímo z mobilního telefonu. Až v další fázi budeme moci aktivně zasahovat do konfigurace, či potvrzovat platby.

Služba Juice Pay má v první řadě za úkol přinést světlo do světa e-commerce v naší republice. Až teprve po úspěšném startu je možné royšiřovat nadále služby bezhotovostních plateb v restauracích a podobně. Prozatím se bude Juice Pay a Citibank hlavně zajímat o internetový obchod a jeho rozvoj.

Konkrétní příklad použití peněženky je následující.

Surfujete po internetu a narazíte na virtuální obchod, ve kterém si rozhodnete něco zakoupit. Naházíte si tedy věci do košíku a u "pokladny" vyplníte jen své číslo z Juice Pay peněženky. Poté požadavek odešlete.

Díky nastavení komunikačních kanálů, které vás upozorní na mobil nebo do mailu, budete upozorněni buď SMS nebo mailem na to, že máte novou zprávu ve vaší Juice Pay peněžence. Pak se připojíte na váš účet a ve složce plateb budete mít požadavek o schválení zaplacení účtu za vybrané zboží ve vybraném virtuálním obchodě. Pak jednoduše potvrdíte "Ano", či "Ne". Peníze se odešlou a zboží se z obchodu vyexpeduje.

V případě, že se stav peněz ve vaší virtuální Juice Pay peněžence snížil pod dolní hranici, kterou si sami zvolíte, doplní se prostřednictvím inkasní platby z vašeho bankovního účtu stav peněženky na horní hranici.

Takovýto způsob platby je opravdu pěkný. Ovšem zprvu se tak bude nechat platit pouze na internetu, kde bude právě v Juice portálu seskupeno dostatečné množství subjektů, které budou tento způsob platby akceptovat.

Později by se měl díky rozvoji WAPu Juice Pay objevit i na mobilních telefonech a při placení v restauraci a jiných zařízeních. Bohužel WAP zatím v této fázi neumí dostatečně zabezpečit přenášená data, takže nevyhovuje vysokým požadavkům Citibank na ochranu dat. Nicméně použití v mobilech je jisté.

Největší přínos bude mít tento způsob placení pravděpodobně pro ty, kteří hodlají šetřit svým časem. Citibank má v plánu oslovit i různé společnosti, jako například Telecom, kde by byl tento způsob platby účtů pro uživatele nejefektivnější. Pokud tedy musíte s jakýmikoliv složenkami na poštu a je to většinou ztráta času nebo nervů díky dlouhým frontám, je zde možnost na příjemné zjednodušení. Jednoduše vám nepřijde složenka domů, ale do poštovní "složenkové" přihrádky u služby Juice Pay a zde jen potvrdíte, či odmítnete kliknutím myši úhradu platby. Musím říci, že představa nahrazení front na poště počítačem, či mobilem se mi velmi zamlouvá.

Nicméně v tomto roce bude pravděpodobně omezena Juice Pay pouze na internetová připojení. Tím se dostáváme k dalším faktům. Juice Pay, elektronická virtuální peněženka, není výhradně určena pro uživatele EuroTelu, ale může si ji obstarat každý. Dokonce i ti, kdo mobilní telefon nevlastní vůbec.

Někteří z nás jistě namítnou, že něco podobného tu již bylo v eCity. Ano, bylo. Ale Citibank se hodlá svému projektu věnovat poměrně hodně a to i kvůli tomu, že podobné systémy již fungují i jinde ve světě. S pomocí platebních bran tohoto typu se například v Americe provádí na internetu kolem 1/3 bezhotovostních plateb vůbec. To je již co říci.

A jak se zajistí regulérnost a kvalita prodejců a obchodů? Citibank myslela i na tuto záležitost. Pracuje momentálně na dotváření jakýchsi norem a akreditací, které stanoví určité podmínky, jež musí obchody splňovat. Ochrana zákazníka je přeci jen také důležitá. V podmínkách by měla být zahrnuta například expedice do určitého počtu dní, jisté požadavky na technické zabezpečení obchodu a jeho chod dále pak jisté podmínky na moneyback záruku do 48 hodin a jiné ochranné záležitosti, díky kterým se český občan nebude bát nakoupit něco na internetu.

Krom těchto záruk se prý chystá i launch akce, která přiláká velké množství zákazníků, kteří si vyzkouší tento způsob placení na vlastní kůži bez ztráty peněz. Myslím, že toto je férová nabídka.

Shrnutí

Juice Pay by měl přivést českou internetovou veřejnost, ale i neinternetovou k tomu, aby se začal rozvíjet e-commerce i v naší republice. Bez systému plateb se toto ale nemůže prosadit. Jedním ze způsobů je například i Citibank. Navíc je tento způsob velmi bezpečný, seriózní a pro zákazníka transparentní.

Teď se ale jedná o to, aby se podobná akce prosadila. Jistě si vzpomínáte na projekt eCity, o kterém se dnes již pomalu ani nemluví. Tomu chce Citibank předejít ať už zákaznickou základnou zprvu z řad uživatelů EuroTelu a českého internetu, nebo tím, že zákazníkům zajistí formou akreditací a schvalování jakousi záruku kvality. To znamená, že v Juice Pay obchodech byste neměli narazit později na problémy při platbě nebo reklamaci zboží.

Uvidíme, jak se bude projekt rozvíjet. Bohužel ještě zatím ani neodstartoval, jelikož se start Juice Pay váže na kompletní start Juice portálu společnosti EuroTel. Na ten si ale dle všech indicií budeme muset ještě nějaký měsíc počkat. Doufejme, že nebude pozdě.