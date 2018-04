Juha Christensen nastoupil do Macromedie

Juha Christensen, který měl v minulosti v Microsoftu na starosti operační systém Mobile Windows určený pro chytré telefony, nastupuje do společnosti Macromedia. Christensen se do povědomí uživatelů chytrých telefonů zapsal v době, kdy pracoval v Symbianu a Microsoft považoval v oblasti mobilních komunikací za outsidera. Když přestupoval do Microsoftu, tvrdil, že právě Microsoft rozumí tomu, jak dělat použitelné aplikace.

Nyní se bude snažit o prosazení Flash Lite do mobilních telefonů a aplikací. Macromedia je s odlehčenou verzí Flashových aplikací zatím úspěšná v Japonsku, kde je Flash Lite přítomný na přibližně 20 % serverech platformy iMode. Christensen se chce zaměřit především na trh v USA, kde zákazníci zatím téměř nepoužívají nehlasové a čistě nedatové (tedy víc než jen přístup k internetu) služby.