Jste připraveni na přenos čísla? Nevažte se, odvažte se

Operátoři: Se svým číslem odejdete zadarmo Magické datum patnáctého ledna se blíží. Přenositelnost čísel začne fungovat už za necelé dva týdny. Co se stane? Jak se bude přenášet číslo? Kolik to bude stát a jak dlouho to bude trvat? Přehled nejčastějších otázek a odpovědí najdete právě v tomto článku.