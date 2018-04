Jste přijat - a tady ten počítač si vemte domů

Společnost PeoplePC se rozhodla zvýšit své šance na úspěch v budoucnosti telekomunikací podepsáním smluv s Ford MOtor Company a Delta Air Lines. PeoplePC dodá zaměstnancům těchto společností PC pro doma a protože bez Internentu je dnes počítač jen mrtvou bednou, poskytne jim i připojení.

Společnost Ford věří, že zaměstnanci využijí nové PC a internetové připojení pro přístup k internímu zpravodajství společnosti, tréningovým programům a celé škále služeb oddělení lidských zdrojů. Podle společnosti Ford se dříve velice ostrá hranice mezi domovem a zaměstnáním čím dál více stírá a ačkoliv je přijetí či odmítnutí domácího počítače zcela na vůli zaměstnance, Ford a Delta Air Lines doufají, že maximum zaměstnanců tuto nabídku využije.

Co z toho bude mít zaměstnavatel není zatím zcela zřejmé. Někteří zaměstnancí se obávají, že je bude po návratu z práce čekat další šichta, tentokrát z domova a přes Internet. To se samozřejmě stát může, ale z vlastní zkušenosti vím, že je příjemné mít možnost občas pracovat z domova. Před dvěma týdny zasypal blizzard celou oblast Washingtonu, DC asi tak třiceti čísly sněhu a do kanceláře v ty dny jel jenom ten kdo opravdu musel a pak samozřejmě šílenci jako já, kteří řídí vůz s náhonem na všechny čtyři a milují sníh.

Na rozdíl od America Online, pro kterou pracují já a kde opravdu lze většinu práce dělat z domova a jediným omezením je rychlost připojení, je práce u Forda či v Delta Airlines hlavně on site a poskytnutí počítače se tak jeví jako investice do budoucnosti. Poskytnutí počítače a připojení jako další forma nemonetární odměny zvýší atraktivitu zaměstnavatele v očích zájemců o práci a počítačově a internetově gramotní zaměstanci jsou zase přínosem pro firmu.