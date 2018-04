Jste ochotni připlatit za pohodlí? Vestavěná navigace bývá až pětkrát dražší

Kromě pohodlí ($1#Uživatelský komfort a ergonomie">2) při používání bodují vestavěné navigace celkovou integrací se systémy vozu a tím i vyšší přesností ($1#Přesnost">3), stejně jako velikostí displeje a kvalitou zvukového výstupu. Větší obrazovka umožní také lepší požitek z filmů ($1#Zábava">6), který je navíc podtržen kvalitnějšími reproduktory. Pro řadu řidičů je důležité i to, že navigace nijak nenarušuje interiér jejich vozu.

Naopak přenosné přístroje bodují u uživatelů především cenou (10) a samozřejmě i samotnou přenosností – lze je z automobilu kdykoli odnést, takže nejsou lákadlem pro zloděje (8). Stejně tak se dají využít třeba jako přenosný přehrávač hudby a filmů na dovolené, byť velikostí displeje se vestavěným asi nikdy nevyrovnají. Navíc když vás přenosná navigace omrzí, vzhledem k její ceně ji klidně za rok vyměníte za novou (9).

1. Velikost displeje

Zřejmě ještě dlouho budou mít vestavěné navigace navrch ve velikosti displeje. Je to daň za dostatečnou mobilitu přístroje. Dnes se na trhu sice objevují přenosné modely s úhlopříčkou 5 palců, ale to je zřejmě maximum. Takový přístroj už totiž v žádném případě nemůžete nosit v kapse, takže další zvětšování nelze příliš očekávat.





Naopak v automobilech se displeje stále zvětšují a 8“ úhlopříčky nejsou úplnou výjimkou. Hodně k tomu přispívá i dramatický pokles ceny LCD v posledních letech; u přenosných modelů vedl ke snížení cen, výrobci vestavěných navigací se pustili do větších displejů.

Čím větší displej, tím větší může být zobrazen výřez mapy. A tím přesnější informace se k řidiči dostávají. Na větší displej je navíc možné umístit také další doplňující informace. Vzhledem k tomu, že z navigace by měl řidič dostat informaci téměř okamžitě, aby co nejméně rozptylovala pozornost, je větší displej určitě výhodou.

2. Uživatelský komfort a ergonomie

Jedním z prvních problémů majitele přenosné navigace je její umístění. Přístroj je potřeba umístit tak, aby nebránil ve výhledu. To je z hlediska českých zákonů trochu problém. Nejnovější pokyn policejního prezidenta dovoluje navigaci (a další přístroje) v nestírané části okna.





Jenže kromě toho, že navigace nesmí bránit ve výhledu, musí na ni také řidič jednoduše dosáhnout a dobře vidět. Jinak nebude plnit svou funkci. I když většina řidičů intuitivně umísťuje navigaci do středu okna, vhodnějším se ukazuje levý okraj. Řidič tam dosáhne a omezení výhledu je asi nejmenší.

V tomto ohledu mají vestavěné navigace jednoznačně navrch. V drtivé většině případů je displej integrován do středového sloupku. V některých případech je ho dokonce možné mírně natočit na řidiče, který tak má dobrý přehled, aniž by to jakkoli omezilo jeho výhled.

Dalším trumfem vestavěných navigací je jejich plná integrace se systémy automobilu. Velkou část povelů lze obvykle obstarat buď přímo z volantu, nebo z tlačítek na dosah řidiče. Ten je tak rozptylován opravdu minimálně. Navíc ovládání navigace má obvykle stejnou logiku jako ovládání dalších systémů vozu.

Často opomíjeným problémem spojeným s přenosnými navigacemi je bezpečnost jejich přichycení. Ne nadarmo se říká, že každý volně ložený předmět v kabině vozu se může při nehodě změnit ve smrtící nástroj. Řada držáků přenosných navigátorů právě silný náraz neustojí a přístroj se volně pohybuje kabinou. Toto u vestavěných navigací hrozí jen minimálně.

3. Přesnost

Přesnost navigace je hodně závislá nejen na kvalitě signálu, ale také na spolehlivosti mapových podkladů. Vzhledem k tomu, že výrobci vestavěných i přenosných navigací využívají totožné mapové podklady, v tomto směru mezi přístroji rozdíl není. Také čipy jsou obvykle buď stejné, nebo srovnatelné.





Přesto jsou vestavěné navigace přesnější – může za to již zmíněná integrace se systémy vozu. V drtivé většině případů mají vestavěné navigace anténu na střeše auta, takže bez problémů fungují i ve vozech s galvanizovanými skly. Vzhledem k tomu, že nedochází k žádnému útlumu sklem, udrží si signál i v případech, kde ho přenosná navigace ztratí.

Vestavěná navigace navíc dostává informace z palubního počítače o rychlosti vozu. Může doplnit údaj získaný z GPS družic o další parametr a tím zvýšit přesnost. Celkem spolehlivě může například určit vaši polohu v tunelu, když zcela ztratí signál. Za předpokladu, že jedete po vypočítané trase, lze vaši polohu určit jen z rychlosti. To pak napomůže i rychlejšímu startu, jakmile se signál obnoví.

4. Aktuálnost mapových podkladů

Vzhledem k rychlosti rozvoje silniční sítě je jasné, že mapy v navigaci opravdu rychle zastarávají. Na tuto situaci dokázali poměrně pružně zareagovat výrobci přenosných navigací, kteří nabízejí různé typy předplatného. Uživatel má v podstatě dvě možnosti. Buď si připlatí a každého čtvrt roku si do svého přístroje stáhne mapy, nebo si jednou za dva či tři roky koupí nové podklady. Problém je, že cena mapových podkladů se hodně blíží ceně navigace. Ale zase můžete mít každé dva roky nový přístroj.





U vestavěných navigací je to složitější. Dodavatelé systémů či mapových podkladů vydávají nové verze pro automobilové navigace s mnohem menší frekvencí. Obvykle se upgrade objeví maximálně dvakrát ročně. Majiteli vestavěné navigace pak nezbývá nic jiného než si koupit CD s upgradem.

Jeho cena je obvykle citelně nižší než cena celé navigace a bývá i nižší než cena celých podkladů pro ty, kteří je nemají. Vzhledem k tomu, že upgrade se obvykle provádí pomocí přehrávače v automobilu, je možná trochu snazší než u přenosných navigací, které je nutné připojit k počítači. Vestavěné navigace jen málokdy nabídnou update samotného navigačního programu, což je u přenosných běžné.

5. Telefonování

Drtivá většina přenosných navigací umí fungovat i jako bluetooth handsfree. Kromě plynulejší jízdy tak zvyšuje navigace bezpečnost i tím, že řidič nemusí při řízení držet telefon v ruce. Jistou nevýhodou může být to, že při přijetí hovoru se obvykle navigační obrazovka přepne do telefonní. Můžete tedy snadno přejet.





Vestavěné navigace handsfree nenahradí. V současných automobilech je už ale integrované bluetooth handsfree stále častějším prvkem výbavy. Navíc je přímo napojeno na audiosystém vozu a nabídne vyšší kvalitu zvuku. I u vestavěných navigací ale občas bývá telefonní displej nadřazen navigaci, takže během hovoru o pokyny přijdete.

6. Zábava

Výrobci přenosných navigací v poslední době upouštějí od různých multimediálních přehrávačů. Ještě nedávno nabídla většina navigací vyšší třídy přehrávání DivX videa, obrázků nebo hudby. Dnes už jsou podobné funkce spíše výjimkou.

Výhodou přenosných navigací je v tomto směru hlavně jejich přenosnost – můžete je využít pro přehrávání filmů či hudby nejen v autě. Stačí nabít baterii nebo s vzít sebou nabíječku, a z navigace je sice malý, ale šikovný přehrávač filmů na dovolenou. Vzhledem k ceně SD karet, se kterými si drtivá většina navigací poradí, není problém vzít si pár desítek filmů.





Vestavěnou navigaci z auta nevyndáte, zaboduje ale větším displejem. Osm palců znamená "televizi" s více než 20cm úhlopříčkou. A to není zase tak málo. Zvukový výstup je propojen na reproduktory v autě, takže i v tomto případě bude zřejmě zážitek lepší než z malých integrovaných reproduktorů přenosné navigace.

V novějších autech bývá s navigací obvykle spojen pevný disk, na kterém jsou uloženy mapové podklady. Na disku zbývá ve většině případů dost místa pro uživatelská data. Sestavu také obvykle doplňuje i DVD mechanika, takže si můžete vlastně vozit s sebou takové autokino.

7. Dopravní informace TMC-RDS

Dokonce už i v Česku jsme se dočkali poměrně citelného zpřesnění dopravních informací vysílaných po FM vlnách, tedy TMC. S jejich příjmem si dovedou poradit většinou vyšší modely přenosných navigací.

Nevýhodou je nutnost samostatné antény, která v autě nepůsobí příliš esteticky. Jedním z mála, kdo to dokázal efektně vyřešit, je Navigon, který integroval anténu přímo do nabíječky, a další kabel tedy není potřeba. Podobným směrem se u nejvyšších modelů vydal také Garmin, u nějž je FM anténa přivedená do aktivního stojánku.





I když jsou vestavěné navigace dražší, podpora RDS-TMC u nich není až tak samozřejmá. U větší části novějších modelů ji však najdeme. Navigace si pak dokáže získat TMC informace přímo z autorádia a nepotřebuje další viditelné dráty. Navíc příjem bývá – opět díky externí anténě – o něco lepší.

8. "Zranitelnost" v autě

Možnost zcela odstranit navigaci z auta je u přenosných modelů poměrně důležitým argumentem. Podle policejních statistik jsou dokonce navigace z pohledu zlodějů žádanější než autorádia. Pokud si ji tedy odnesete s sebou, máte klid. Nebo alespoň zdánlivě.





V poslední době se totiž stále častěji stávají obětí útoků i automobily, kde zůstal jen stojánek od navigace. Zloději zřejmě zkoušejí naši pohodlnost, jestli kromě stojánku nezůstal v přihrádce u spolujezdce také samotný přístroj. Dokonce už jsme se setkali s doporučením pečlivě ze skla setřít i kolečko po stojánku.

Vestavěná navigace musí ve voze zůstat; a právě velké displeje byly dříve velkým lákadlem pro zloděje. Dnes už většinou pochopili, že samy o sobě jsou tyto displeje k ničemu. Ovšem když to některý zkusí, škoda je nesrovnatelně vyšší.

9. Rozhodování a výměna

Když si chcete pořídit vestavěnou navigaci, je obvykle nutné rozhodnout se už v okamžiku nákupu nového auta. Teoretická možnost navigaci přidat později sice existuje, ale je natolik složitá, že se nevyplatí. Jakmile si navigaci vyberete, nezbývá vám, než se s ní smířit do doby, než vyměníte auto.





Vzhledem k tomu, že auto většina uživatelů mění méně často než mobil, rozhodujete se s vestavěnou navigací na nějakých pět let. To není málo, podívejte se, jak vypadaly přenosné navigace před pěti lety. Asi málokdo si dovede představit, že by dnes používal nějaký přístroj z roku 2003. Nemluvě o tom, že u vestavěných navigací výrobce neuvolňuje obvykle ani updaty prostředí.

U přenosných navigací je to právě naopak. Při dnešních cenách pod 5 tisíc korun se v podstatě nevyplatí po nějakém čase kupovat nové verze map. Jednoduše si můžete po roce či dvou koupit úplně nový přístroj. Získáte tím nejen nové a aktuální mapy, ale i řadu dalších drobných technických vylepšení, se kterými výrobce mezitím přijde.

10. Cena

Říká se, že o peníze jde až na prvním místě. Pokud by to platilo, neměly by vestavěné navigace žádnou šanci. Ceny přenosných navigací totiž v posledních měsících padaly opravdu rychle. Ještě před dvěma roky stály nejvyšší modely přes 20 tisíc a nejlevnější kolem 10 tisíc. Dnes již není problém koupit za tři tisíce dobře fungující navigaci s mapovými podklady celé Evropy. Ceny nejvyšších modelů se pak jen málokdy přehoupnou přes 15 tisíc korun. Za tuhle cenu už ale obvykle nabízejí řadu vylepšení, která běžný uživatel ani nevyužije.





Ceny vestavěných navigací se pohybují minimálně o řád výše. Občas ještě některé automobilky nabídnou černobílý displej s cenou kolem 40 tisíc korun. Jinak se ale ceny vestavěných navigací pohybují v rozmezí 60 až 100 tisíc korun. A to dokonce i u nejvyšších úrovní výbavy. Je ale třeba uvést, že vestavěná navigace není jen jednoúčelový přístroj - zastupuje funkci multimediální soustavy automobilu, často nabízí pevný disk, zastupuje i funkce palubního počítače, nabízí DVD přehrávač...