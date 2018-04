Jste firma a chcete volat mobilem lacino? Privátní síť!

Existují dva způsoby, jak zajistit aby zaměstnanec používal pro pracovní účely mobilní telefon. První z nich je koupit mu jej na firemní náklady a hradit jeho provoz. Druhá možnost je zaměstnanci přispívat na náklady za provoz jeho mobilního telefonu. Ani jedna možnost není ideální.

V prvním případě firma investuje do nákupu a potom musí stanovit, jakým dílem se bude podílet na provozních nákladech. Některým manažerům hradí zaměstanavatel celý provoz mobilu, častěji však hradí jen část provozu, např. náklady vzniklé v průběhu pracovní doby. Další možností jsou finanční limity, které však může zaměstnanec těžko hlídat, pokud nemá předplacený telefon. Jenomže pre-paid telefony jsou pro pracovní účely nevhodné svou vysokou nákladností.

Druhý případ zase vede zaměstnance k omezování pracovních hovorů z mobilu, protože příspěvek firmy nebývá nijak horentní.

V prvním i druhém případě se firma i zaměstnanec snaží vyhnout zdlouhavému procházení podrobného účtu a prokazování, který hovor byl oprávněný a který ne.

Výsledkem je nespokojenost, alespoň jedné účastněné strany, případně obou.

Na vyřešení všech podobných problémů existuje recept. Jmenuje se "Privátní síť" (PS) a donedávna byl dostupný pouze velkým zákazníkům, kteří používali 50 a více mobilních telefonů. Konkurenční boj však operátory dovedl ke snížení této hranice a tak je dnes možné získat PS i pro firmu používající 10 mobilů. Co privátní síť umožňuje?

Především snížení nákladů za provoz mobiliních telefonů. Snížení nákladů je možné díky tomu, že zákazník si může své mobilní telefony rozdělit do několika skupin a těm přidělit různá telefonní oprávnění. Manažeři tak mohou například volat bez omezení, zatímco řidiči volají jen do firmy a na několik mobilních telefonů bezprostředně souvisejících s jejich pracovní činností. Oprávnění pro jednotlivce i pro skupiny lze pružně měnit. Majitelům tak odpadnou problémy s tím, co ještě platit a co již ne a zaměstnanci se nebudou cítit ukřivděni, že doplácejí na firmu.

Pro volání uvnitř PS samozřejmě platí snížené sazby.

Navíc je možné jednotlivým účastníkům přidělovat telefonní čísla tak, že jejich poslední čísla odpovídají číslu na pobočkové ústředně. Tento princip dále usnadňuje komunikaci ve firmě, protože pro volání lze využívat právě jen ona poslední čísla volená pomocí zkrácené volby a navíc to usnadňuje i komunikaci se zákazníky, kterým taková čísla snadněji přejdou "do krve".

Privátní síť lze ještě doplnit o přímé spojení s ústřednou operátora.

To přináší další úsporu, protože funguje jako velkokapacitní GSM brána. Díky přímému spojení odchozí hovory z pevné firemní linky do sítě daného celulárního operátora obcházejí síť Českého Telecomu. Jedná se tak vlastně o hovor mobil - mobil, který je samozřejmě levnější. Obráceně směrované hovory jdou stejnou cestou a jsou tarifovány obdobně.

V rámci služeb privátní sítě a přímého propojení je také možné přiřazovat stanovené číselné kódy jednotlivým obchodním případům, což vede k dalšímu potlačení zbytečných hovorů a zároveň to napomáhá sledování konkrétních nákladů na jednotlivé firemní činnosti.

EuroTel i RadioMobil nabízejí v podstatě stejné řešení, ovšem jeho názvy i způsoby prezentace jsou pochopitelně odlišné.

"Rozdíly" mezi službami si ověříte nejsnadněji pomocí následujících schémat, převzatých z propagačních materiálů operátorů.

Privátní síť u RadioMobilu:



Přímé propojení u RadioMobilu:



Privátní síť u EuroTelu:



Přímé projení u EuroTelu (i s telefony NMT):



Bohužel vám nemůžeme sdělit konkrétní ceny, protože operátoři si chtějí ponechat jistou volnost pro jednání s každým zájemcem. Jejich obchodníci pak mohou zvýhodněné sazby stanovovat i s ohledem na perspektivu klienta či jeho dosavadní paltební morálku nebo délku vzájemného vztahu.