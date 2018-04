Jste drazí, varovala už podruhé EU české operátory. Regulátor zlevnit nechce

Vyšší cena za terminaci hovorů v mobilní síti (MTR) než v České republice je už jen v Bulharsku. Tam platí operátoři asi 15 centů (3,83 Kč). V Česku aktuálně platí cena 2,31 Kč, tedy asi 9,1 centu, kterou stanovil ČTÚ pro letošní rok.

Pro příští rok pak nařídil cenu 1,96 Kč (tedy asi 7,7 centu). Podle názoru Komise ale tato cena neodpovídá skutečným nákladům na terminaci hovoru a měla by být ještě nižší.

S operátory je ČTÚ kamarád

Situace mobilního trhu v Česku není z pohledu zákazníka nijak růžová. Už několikrát jsme upozorňovali na skutečnost, že čeští operátoři patří k nejdražším v Evropě - čtěte: Čeští operátoři jsou až čtyřikrát dražší než britské pobočky stejné firmy. Opakovaně na to poukázala i Evropská komise. Tato situace ale českého regulátora evidentně nezajímá - čtěte: Veselé Vánoce přeje ČTÚ, ale jen mobilním operátorům.

Evropská komise zaslala koncem loňského roku Českému telekomunikačnímu úřadu dopis, ve kterém ho vyzývala, aby "co možná nejvíce přiblížil MTR úrovni efektivních nákladů". ČTÚ ale na výzvu Komise reagoval jen částečně a trvá na platnosti svého původního rozhodnutí. Jako už poněkolikáté se tak postavil na stranu operátorů proti spotřebitelům. Naštěstí pro zákazníky může vzdorování ČTÚ trvat jen do konce roku 2012. Doporučení Komise IP/09/710 totiž požaduje, aby se od začátku roku 2013 stanovily MTR na úrovni nákladů efektivního operátora.

Co je poplatek za terminaci (MTR) Představte si situaci, kdy zákazník O2 zavolá zákazníkovi Vodafonu. Stane se, že hovor v síti O2 začíná (originace) a v síti Vodafonu končí (terminace). Na základě toho musí O2 zaplatit Vodafonu tzv. terminační poplatek (MTR – Mobile Termination Rate). Jeho výše poměrně citelně ovlivňuje celkovou cenu hovoru. V zemích, kde jsou terminační poplatky nejnižší, jsou operátoři mnohem ochotnější nabízet nejen nižší ceny volání, ale také různé varianty volání za paušál do všech sítí. Právě výše terminačních poplatků způsobuje například disproporci mezi volání z pevné linky na mobil a opačně.

"Pouze dalšími podstatnými sníženími lze zabezpečit, aby spotřebitelé v České republice mohli využívat nižší ceny u mobilních hovorů. Doufám, že český telekomunikační regulační orgán naši radu řádně zváží a bude trhy s ukončením mobilních hovorů regulovat odpovídajícím způsobem," uvedla komisařka EU pro telekomunikace Viviane Redingová. Její kolegyně, komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová, byla ještě tvrdší, když prohlásila: "S politováním musím konstatovat, že český regulační orgán neaplikoval model výpočtu nákladů, který odráží skutečné náklady. Takový přístup by vedl k nižším sazbám za ukončení volání v mobilní síti."

V dopise Evropská komise zdůraznila, že pro výpočet nákladů na ukončení volání v mobilní síti je důležité používat metodu dlouhodobých přírůstkových nákladů, označovanou jako LRIC (Long Run Incremental Costs), a nikoli metodu plně alokovaných nákladů (FAC, Fully Allocated Costs), kterou navrhuje ČTÚ. Komise v dopise naléhavě vyzývá ČTÚ, aby opětně zvážil svou navrhovanou přechodnou regulaci za účelem rychlejšího přechodu na efektivnější úroveň sazeb za ukončení volání v mobilní síti.

Žádné výhody pro U:fona

Dopis se ale netýká jen požadavku na snížení ceny terminačních poplatků. Evropská komise upozornila ČTÚ i na to, že z hlediska hospodářské soutěže není přípustné stanovit výhodnější podmínky pro nejmladšího operátora U:fona. ČTÚ totiž navrhuje ukládat méně přísné povinnosti společnosti MobilKom s poukazem na její poměrně slabší postavení na trhu. Komise nad tímto postupem vyjádřila politování s tím, že to může vést k selháním trhu nebo ke sporům mezi operátory.

Podle názoru Komise by se totiž mohlo stát, že se MobilKom rozhodne zvýšit své vlastní MTR nebo neukončovat hovory ze sítí jiných operátorů. Kroesová k tomu uvádí: "Rovné podmínky pro všechny mobilní operátory by prospěly hospodářské soutěži a českým spotřebitelům." Na obranu ČTÚ je v tomto případě ale potřeba uvést, že podobný postup je ze strany U:fona značně nepravděpodobný. Kdyby přestal ukončovat hovory jiných sítí, znamenalo by to, že na čísla U:fona by se dalo volat jen v rámci jeho sítě. To by byla ze strany nejmenšího operátora jistá sebevražda.