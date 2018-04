Jste bohatí? Pak si můžete dopřát nejdražší aplikaci pro Google mobil

Na AppStore přibývá programů a her raketovým tempem, a tak ona schvalovací komise tu a tam něco přehlédne nebo nad podivným projektem přimhouří oko. Jinak si totiž nelze vysvětlit to, že byla do nabídky zařazena aplikace I am rich za bezmála tisíc dolarů.

Slyšíte-li o ní poprvé, pak vězte, že uživatel za investované peníze získal vskutku užitečnou věc. Po spuštění aplikace se totiž na displeji iPhonu objevil lesklý světélkující drahokam.

Není divu, že aplikace byla krátce po uvedení z nabídky portálu definitivně stažena. Stalo se tak ovšem až poté, co výše uvedené nabídce neodolalo osm uživatelů telefonů Apple iPhone. Šest z těchto šťastlivců přitom byli Američané, zbývající dva uskutečnili platbu z Evropy. Jednoduchou matematikou tak zjistíme, že si tvůrce této legrácky Armin Heinrich poměrně snadno přišel na 5 600 USD (tehdy bezmála 90 000 Kč).

Na již dříve spuštěném Android marketu, kterému byl nedávno integrován platební systém, se přitom v minulých dnech objevila podobná "lahůdka" s mírně obměněným názvem – I am richer , tedy "Jsem bohatší". Za 200 USD (zhruba 4 600 Kč) si může uživatel na svém G1 kdykoli zobrazit černou obrazovku s modře svítícím diamantem.





Oněch osm uživatelů, kteří za stejnou službu před časem vydali pětkrát více peněz, se tak nyní může cítit podvedeno – cenový rozdíl za tento „užitečný a zcela nezbytný“ nástroj pro iPhone a T-Mobile G1 je přeci jen obrovský. Na podezřele nízkou cenu ale existuje jednoduchá odpověď. Google v půli února oznámil, že vývojáři mohou své aplikace do marketu nabízet v cenovém rozmezí 0,99 až 200 USD.

Mazaný programátor se sice musel spokojit s daleko nižší cenovkou než v případě téže aplikace pro iPhone, na druhou stranu to možná bude právě nižší cena, která přiláká davy zájemců.