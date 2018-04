Jsou průzkumy veřejného mínění směrodatné?

Agentura Imas Marcon uskutečnila v květnu letošního roku průzkum, který se jmenoval "Firemní Image Senzor" a byl zaměřen na to, jak lidé vnímají jednotlivé významné společnosti, působící na našem trhu. Šetření agentura provedla na vzorku téměř 1000 respondentů a Eurotel z něj vyšel jako celkově třetí nejlépe hodnocená firma. Mimo jiné podstatně předehnal ostatní konkurenty v oblasti telekomunikací.

Na otázky kladené agenturou odpovídali respondenti straší 16 let, což odpovídá věku uživatelů mobilních telefonů. EuroTel je, podle výsledků zmíněného průzkumu, z pohledu obyvatel České republiky, nejsympatičtější společností v oblasti mobilních komunikací.

Zástupce generálního ředitele EuroTelu, Alexander Winkler, výsledky průzkumu komentoval následovně: "Společnost EuroTel se vždy snaží svým zákazníkům poskytovat co nejkvalitnější a nejmodernější služby pomocí dobře připravených a ochotných zaměstnanců. Hodnocení veřejnosti v tomto průzkumu je pro nás jedním z důkazů spokojenosti naších zákazníků a utvrzuje nás v tom, že naše nastoupená cesta poskytování špičkové kvality byla a je správná. "

Podle respondentů je společnost EuroTel sympatická, pokroková, dravá, ale i vstřícná vůči klientům, a je také firmou, kde by rádi pracovali. Podle detailního průzkumu se EuroTel umístil jako první telekomunikační firma ve vstřícnosti vůči zákazníkům a třetí mezi všemi společnostmi v ČR.

Je jasné, že pro EuroTel jsou výsledky průzkumu agentury Imas Marcon více než povzbudivé a Mobil server je nechce ani v nejmenším zpochybňovat. Jakmile však začneme vzpomínat, dostaneme se k našemu staršímu článku , z nějž můžeme citovat: "RadioMobil je pro studenty ekonomických vysokých škol nejžádanější firmou, v níž by chtěli po skončení studia pracovat. Vyplývá to z průzkumu nazvaného Nejžádanější zaměstnavatel (The Most Desired Company), který uspořádala v březnu a dubnu (tohoto roku, pozn. red.) mezinárodní studentská organizace AIESEC mezi 1068 studenty. Pro RadioMobil se vyslovilo 223 respondentů. ČTK o tom informoval tiskový mluvčí AIESEC Karel Kraus. Mezi další žádané firmy patří Unilever, kterou uvedlo 201 respondentů, dále PricewaterhouseCoopers (174 respondentů), Deloitte & Touche (153 respondentů) a Český Telecom (147 respondentů)." Jak vidno, v cílové skupině, která je pro každého operátora zajímavá, nezískal Eurotel žádné z předních míst. Dokonce i Telecom, jeden ze zakladatelů Eurotelu se v tomto žebříčku ocitl před ním.

Každý marketingový ředitel by samozřejmě ve chvíli zveřejnění podobných výsledků zajásal a jal by se vymýšlet postup, jak daný průzkum co nejlépe zúročit. Nám, běžným uživatelům, však nezbývá než se zeptat, "bude se nám telefonovat lépe?".

Jeden průzkum vyhrál Radiomobil, druhý vyhrál Eurotel, může se stát, že třetí průzkum vyhraje Oskar. U průzkumů vždy záleží na tom, jak jsou položeny otázky, jakým lidem a jak jsou vyhodnocovány. Průzkumy bývají zajímavé, jejich výsledky inspirativní, ale je zbytečné jejich výsledky přeceňovat. To platí o obou průzkumech dnes zmíněných.