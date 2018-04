KOMENTÁŘ: Jsou prodeje iPhonů průšvih? Záleží na úhlu pohledu

Apple prodal za poslední loňské čtvrtletí (u Applu je značené jako první kvartál následujícího roku) 74,78 milionu iPhonů. O rok dříve prodal za stejné období 74,47 milionu iPhonů. Rozdíl je to zanedbatelný, přesto je to absolutní rekord. Za celý loňský rok Apple prodal 231,5 milionu iPhonů, předloni to bylo 192,7 milionu kusů (podrobnosti zde).

Na první pohled výborné výsledky hodnotilo mnoho analytiků když ne střízlivě, tak jako neúspěch. Především meziroční nárůst za poslední kvartál byl podle nich malý. Na jednu stranu mají pravdu, na druhou se nestalo nic zásadního, v podstatě se zopakovala situace z dvou posledních čtvrtletí, kdy šly na trh předchozí modely 5 a 5s.

V roce 2012 Apple v posledním čtvrtletí prodal 47,79 milionu iPhonů. Bylo to vánoční čtvrtletí po představení modelu 5. O rok později, když přišel model 5s, Apple za poslední kvartál 2013 prodal 51,03 milionu přístrojů.

V obou srovnáních se porovnávají prodeje úplně nového modelu, v roce 2012 iPhonu 5 a v roce 2014 modelu 6 s jejich jen mírně inovovanými variantami 5s v roce 2013 a 6s v roce 2015.

Mezigeneračně o polovinu víc

Především, mezigeneračně dokázal Apple prodávat zhruba o polovinu víc přístrojů a to jak v porovnání úplných novinek, tak v porovnání jejich upravených variant. Za druhé, Apple se jako jediný na trhu nebojí přinést zcela nový model jen jednou za dva roky. Konkurence zkoušela inovovat i v půlročních cyklech. Že to nefungovalo, je věc jiná, přesto si Apple může dovolit to, co málokdo jiný.

Navíc Apple je světová dvojka v prodejích, což je o to neuvěřitelnější, že prodává jen drahé modely. I když vezmeme v potaz výprodejové 5s, tak nejlevnější model stojí vysoko přes 10 000 korun, novinky pak začínají na dvojnásobku. Konkurence včetně světové jedničky Samsungu má v portfoliu modely od 2 500 korun. A třeba Microsoft prodal za poslední čtvrtletí jen 4,5 milionu Lumií. To je počet přístrojů, který Apple prodá za pět a půl dne.

Tudíž z našeho pohledu jsou prodejní výsledky iPhonů fantastické. Jen je potřeba si uvědomit, že prodeje neporostou do nebe. iPhony jsou prostě drahé a Apple pomalu vyčerpává nové trhy, kde ještě může získat nové klienty. U těch, které už má, se pak musí smířit, že i díky své politice v mnoha případech těžko přesvědčí, aby si kupovali novinku každý rok, když dostanou jen lehce inovovaný model.

Dvě možnosti

Takže pokud chce Apple dále růst, má dvě možnosti. Musí inovovat své modely každý rok, což pravděpodobně neudělá, pokud výsledky neklesnou nějak výrazně. Druhou možností je levnější model i pro trhy, kde standardní nový iPhone představuje třeba i půlroční mzdu.

Levnější a menší iPhone by samozřejmě nemířil jen na rozvojové trhy, určitě by uspěl na trzích rozvinutých. Kdyby se opravdu povedl, mohl by ukousnout podíl konkurence ve vyšší střední třídě. A to je velmi zajímavý segment, který dnes Apple vůbec neobsazuje. Ne nadarmo se spekuluje, že menší iPhone Apple představí už letos na jaře.

Hodinky a co dál

Apple se navíc musí zamyslet, co na trh přinést vedle iPhonů, aby to mělo globální dopad. Počítače totiž nikdy nebudou masové zboží, tablety už pravděpodobně mají svůj vrchol za sebou a prodeje budou spíš jenom klesat. To samé platí o hudebních přehrávačích. Ze současného portfolia zbývají hodinky. Jejich prodeje ale Apple z nějakých důvodů neuvádí, takže se můžeme jen domnívat, že to nebude ani strašné, ani zázrak. Hodinky totiž Apple řadí mezi „další produkty“ a tam mu příjmy docela výrazně vzrostly. A hodinky se logicky nabízejí jako nejpravděpodobnější věc, která za to může.

V každém případě musí Apple myslet na zadní vrátka a rozšířit portfolio. Možná o brýle pro virtuální realitu, možná o zařízení pro chytrý domov, možná o auta. O všem se ostatně spekuluje.