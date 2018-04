Jsou nové tarify T-Mobile výhodné?

T-Mobile chce být do čtyř let jedničkou českého telekomunikačního trhu – při srovnání obratů firem. Prvním krokem k tomuto cíli by měly být nové tarify, které představil včera (1. 9.). Do konce roku chce T-Mobile představit další novinku pro majitele tarifních programů a příjemného překvapení by se měly dočkat i firmy. Zdá se, že T-Mobile chce zvýšení příjmů dosáhnout tak, že přesvědčí zákazníky, aby intenzivně používali levné služby a v důsledku tak zaplatili více než dosud. Alespoň včera představené tarify této strategii odpovídají.

Novou strategií T-Mobile má být oslovování konkrétních skupin zákazníků. Tarifní programy by měly být vybalancované a jednoduché, tak, aby jim zákazníci co nejvíce rozuměli (v případě současných tarifů i T-Mobile přiznává, že jsou trošku složité). Bude proto velmi zajímavé sledovat, kdo bude další cílovou skupinou po studentech a zahraničních pracovnících, komu T-Mobile prokáže shovívavost v podobě výhodných tarifů.

Bezkonkurenčně levné víkendové volání

Pokud nebudeme brát v úvahu speciální Oskarty, umožňující volání za deset či patnáct korun za hodinu v síti Oskar, je doplňkový tarif Víkend + jednoznačně nejlepší nabídkou pro levné volání o víkendech a státních svátcích. Za měsíční poplatek 29 korun (který navíc za září, říjen a polovinu listopadu nemusíte platit) totiž budete moci volat komukoliv v síti T-Mobile za 0,50 Kč (bez DPH). Takovým cenám se konkurence, ale ani standardní tarify T-Mobile zdaleka nepřibližují.

Pokud provoláte měsíčně jen několik minut o víkendu a máte tarif od T-Mobile, potom si tento doplněk rozhodně pořiďte. Rozhodně ale počítejte s tím, že v důsledku zaplatíte více (bez Víkend + byste totiž o víkendu moc nevolali a tudíž ani neplatili). Jestli ale máte ve zvyku o víkendu volat příbuzným, kteří mají mobil u T-Mobile, nemáte výhodné Oskarty, tak rozhodně ušetříte například oproti hovoru z pevných linek, a to, i kdyby šlo o místní hovory.

Doplňkový tarif Víkend + si může pořídit každý majitel standardního tarifního programu (T-Mobile 20, 20 Start, 80, 200, 400, Student; vše i ve variantách Hit) a karet Partner. Měsíční poplatek se v případě karet Partner platí za každé telefonní číslo. Víkend + si nemusíte pořizovat na určitou dobu, zkrátka si jej aktivujete a později bez problémů zrušíte. Zvýhodněné volání za Víkend + se aplikuje až po vyčerpání volných minut. V takovém případě někdy Víkend + možná nevyužijete – musíte sami zvážit, kdy asi volné minuty vyčerpáte.

Pokud platíte měsíčně jenom paušál a volné minuty nevyčerpáte, potom si Víkend + nepořizujte. Pokud si budete dávat na volné minuty pozor a pokusíte se je vyčerpat co nejdříve, abyste mohli brzy využít Víkend +, budou se vám hovory v týdnu účtovat. A pokud si počkáte na poslední víkend v měsíci, kdy budete chtít využít výhodného volání, budete se tak ve volání jen omezovat a stejně na konci měsíce zaplatíte víc než v minulosti (protože vyčerpáte volné minuty).

Tarif Víkend + si evidentně neklade za cíl nic jiného než nabídnout něco současným zákazníkům T-Mobile. Lze si totiž představit jen málo uživatelů, kteří by přešli od konkurence kvůli levným víkendovým hovorům, zvlášť když by si k nim museli pořídit jiný tarif a pravidelně jej platit. I když i pár takových zákazníků se najde – pokud je totiž někdo zvyklý o víkendu hodně volat, tato nabídka ho osloví. Víkend + se ale může stát důležitým argumentem pro ty, kteří se již rozhodli odejít od svého operátora a váhají mezi tarify konkurentů. V takovém případě může být Víkend + rozhodující pro to, aby si vybrali při vyrovnané nabídce tarif T-Mobile a ne konkurence.

Vyplatí se být studentem?

Zatímco u doplňkového tarifu Víkend + není nutné o úspěchu příliš pochybovat, tarif Student je o poznání kontroverznější. Je jednoznačně výhodnější než předplacené karty, ale vyžaduje úvazek na jeden rok (to pro studenty není až taková zátěž), akceptujete příjem pěti reklamních SMS nebo MMS měsíčně a výhodné mimošpičkové hovory se vás týkají až po deváté hodině večerní. Jenže i ceny za hovory ve špičce nejsou vůbec špatné. Rozhodně jsou konkurenční vůči Oskarovým tarifům i Oskartě a hodnotu paušálu si vyberete formou volných minut, textových zpráv, MMS a downloadů z T-zones.

Mezi studenty jsou hodně rozšířené předplacené karty, a to především Oskarta. Její pořízení je velmi levné (platíte jenom kredit) a má výhodu, kterou ostatní dva operátoři v současnosti nedokážou nabídnout – je na ni možné přesměrovat e-maily, které pak chodí ve formě SMS. Stejně tak je možné uživatelům Oskaret posílat z internetu bezplatně textové zprávy. To je pro spoustu vysokoškolských studentů (kterých se nabídka T-Mobile týká především) mnohem důležitější než volné minuty či textové zprávy.

Jistou bariéru bude hrát i nutnost platit měsíčně paušál. S předplacenou kartou sice zaplatíte za rok možná více, než když budete platit jenom paušál a provolávat volné minuty a posílat bezplatné textové zprávy, jenže když na kredit mít nebudete, tak to chvíli vydržíte a koupíte si ho později. Ovšem dvě stovky na měsíční platbu za telefon by měl i v největší krizi najít snad každý vysokoškolák. Výhodou oproti standardním tarifům také je fakt, že tarif Student si můžete vypnout na dvanáct týdnů v roce (nejkratší doba vypnutí je týden, vybrat si můžete kterékoliv týdny v roce), což se vám bude hodit, když pojedete na zahraniční brigádu nebo dovolenou. Po tuto dobu pak nebudete platit paušál.

T-Mobile ale rozhodně nechce ponechat nic náhodě a bude tarif Student propagovat na místech, kde se studenti vyskytují: tedy ve školách, na kolejích, v menzách nebo ve studentských časopisech. Marketingem a dostupností tohoto tarifu se mu jistě podaří získat více uživatelů, než kdyby je nechal jenom počítat a srovnávat ceny.

Noví vysokoškoláci a současní středoškoláci navíc nebudou možná tolik hákliví na argument bezplatné SMS brány. Nejsou totiž zvyklí ji používat kvůli praktičnosti (přeposílání e-mailů – na spoustě škol se důležité informace dnes posílají e-mailem a možnost si je bezplatně přeposlat vás zbaví povinnosti školu pravidelně navštěvovat a sledovat nástěnky). Dosud ji používali jen z ekonomických důvodů a tak pro ně bude snazší ji oželet.

Přehled cen tarifu T-Mobile Student a podmínky aktivace najdete v tomto článku.

Volejte výhodně na Východ

I když se T-Mobile jistě stane terčem vtipů na téma výhodného volání z vietnamských stánků, je třeba uznat, že předplacená karta Twist Home je přesně to, co na českém trhu dosud chybělo. Podle odhadů žije v České republice až 700 tisíc cizinců, z toho 274 tisíc Slováků, 248 tisíc Ukrajinců a 123 tisíc Vietnamců. To je obrovský trh, kterému nyní T-Mobile nabízí možnost volat domů za stejné ceny, které odpovídají dosavadním cenám za volání v České republice (samozřejmě s výjimkou Asie). Na pevné linky na Slovensko i s Twist Home voláte levněji než na česká čísla.

Z mobilů se do zahraničí dosud nevolá tak často jako z pevných linek. Důvod je jasný – je to vysoká cena za volání z mobilu oproti srovnání s pevnými linkami. T-Mobile hodlá oslovit vybrané skupiny cizinců (vedle jmenovaných jsou to ještě Rusové a Číňani) v jejich periodicích a médiích, kterých působí v České republice překvapivě dost. Pokud na to konkurenční operátoři velmi rychle nezareagují, mohou o tyto lukrativní zákazníky přijít.

Na Twist Home nemůžete přejít z jiného tarifu Twist, musíte si za 499 korun (300 Kč kredit) pořídit novou simkartu. Těch se plánuje vydat 100 tisíc, ale v případě zájmu může být tento počet větší. Největším konkurentem T-Mobile ovšem zatím nejsou ostatní mobilní operátoři, ale operátoři pevní a provozovatelé volacích karet.

Tabulky s cenami Twist Home najdete v tomto článku.

Eurotel a Oskar musí reagovat

Tři nové tarify T-Mobile jsou hozenou rukavicí konkurentům. A jestli tou rukavicí někdo z nich dostal pořádnou facku, tak je to Oskar. Eurotel se totiž v posledních letech ukazuje jako neuvěřitelný flegmatik a na cenově výhodné nabídky konkurentů většinou nereaguje. Výhodnější volání do zahraničí, obliba pro mimopracovní volání (tedy i víkendy) a velké rozšíření mezi studenty ale až dosud bylo doménami právě Oskara.

Nedá se předpokládat, že by Eurotel nebo Oskar reagovali na T-Mobile snížením cen nebo rychlým vytvořením nových tarifů či tarifních doplňků. Na místě je v tuto chvíli marketingová aktivita, a to především kvůli udržení stávajících zákazníků. Oba operátoři toho mají dost co nabídnout, ale proti plánované kampani T-Mobile to nebudou mít lehké.

Do budoucna ale budou muset Eurotel i Oskar reagovat i nabídkou. Struktura tarifů Eurotelu je nepřehledná, u měsíčních tarifních programů i předplacených karet. Kontrola výdajů je tak hodně těžká – s výjimkou předplacených karet po celý měsíc jen tušíte, kolik tak asi provoláte (Eurotel totiž často používá slevy závislé na volání), a s obavami čekáte na fakturu.

Oskarovy tarify (kterým říká tarify nové generace) jsou velmi jasné a srozumitelné. Jsou také odolné vůči specializovaným cenovým útokům v podobě novinek T-Mobile, ale přesto si zaslouží drobná vylepšení v podobě různých balíčků. Už teď nabízí Oskar balíčky nehlasových služeb, v říjnu bude zřejmě pravý čas na nabídku i hlasových balíčků. Stejně tak Oskarta by zasloužila kosmetické úpravy, jenže Oskar se snaží její uživatele přesvědčit o výhodnosti tarifních programů, takže ji zřejmě nebude vylepšovat dalšími tarifními variantami, jako to udělal Eurotel a T-Mobile se svým Go a Twistem.

Pokud oba operátoři nebudou dělat výrazné chyby a zapůsobí na své zákazníky (nejdříve marketingem a později přidají i cenové zvýhodnění), neměli by se o ně bát. Jestli ale podzimní kampaň T-Mobile zaspí na již notně proleželých vavřínech, mohlo by je to ještě dlouho mrzet a s následky se budou vyrovnávat ještě příští rok.