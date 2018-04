Jsou megapixely důležité? S odborníky jsme porovnali 2, 3 a 5 mpx fotomobily

Sony Ericsson K850i komentář odborníka První dojem z pětimegového K850i je v porovnání s kompaktem Sony W170 dost rozpačitý. (Rozlišení kompaktu bylo sníženo z 10 na 5 Mpx.) Množství nabízených funkcí u K850i možná vyváží nedostatky při malbě světla na obrázcích. Ale snímky jsou také provázeny značnou barevnou vadou, a to nejen v protisvětle. Pokus o nalezení ostrého bodu nebo ostré části snímků je taktéž marný, prokreslení jakékoliv detailní části záběru (např. dlažební kostky na silnici) se místy ztrácí v jednotlivých pixelech, bohužel viditelných i při zobrazení na monitoru počítače. Vyvážení bílé barvy bohužel nezvládá příliš dobře, a to ani v automatickém režimu. Při snímání detailů jsme omezeni možnostmi objektivu, snímače i procesoru a na to jsou snímky, s ohledem na všudypřítomný elektronický šum, poměrně dobré. Závěrem je nutné dodat, že srovnání telefonu s digitálním fotoaparátem není zcela vyvážené. Telefon je univerzálnějším zařízením o stejné velikosti a mnohdy i menší, logicky tak musí být horší. Pro potřeby běžných uživatelů, např. pro zachycení momentky z párty, koncertů, výletů nebo jen běžné „cvaknutí“, poslouží dobře, a to jen s minimální prodlevou po zmáčknutí spouště. S tímto mobilem, ostatně i jako s K770i, lze zhotovit i poměrně pěkné záběry menších formátů.