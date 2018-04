Jsou-li vám vaše filmy drahé... (2)

VideoList Plus

od WakeFieldu je prvním opravdu komplexnějším produktem tohoto typu. Existuje v Lite verzi (VideList Lite) za $6,95 a Plus verzi (VideoList Plus) za $12,95, která obsahuje i PC rozšíření - program pro export/import dat.

Obsahuje určitě nejpodrobnější informace o daném pořadu - až tři obrazovky údajů - namísto popisu se podívejte na jejich screenshoty:

Toto jsou - myslím - data, která postačí i těm nejnáročnějším filmovým "fajnšmekrům". Uživatelsky lze definovat většinu kategorií (žánry, rating, status, formát média, seznamy režisérů, studií i herců).

Samozřejmostí jsou schopnosti řazení, různých filtrací a propracovaná je schopnost komunikace s PC (u verze Pro pohodlně přes rozhraní, Lite verze má alespoň export do Memo). Vyhledávání je na titulní obrazovce a seznam obsahuje písmennou lištu pro rychlou navigaci mezi pořady.

Samozřejmě, že nabídka PRO verze nekončí jen u nabídky exportu/importu dat - obdržíte PC aplikaci, která vám umožní editovat data pohodlněji než v Palmu, tisknout, e-mailovat data atd., atd.

Programu se dá vytknout absence různých rychlostí nahrávání a evidence kazet - opět se tu spíš předpokládá evidence zakoupených kazet, DVD atd.

VideoLib

Do příchodu VideoLib byla většina programů této kategorie o jednoduchých záznamech, databázích či specializovaných trackerech. Teprve VideoLib vyřešil uspokojivě problém běžného uživatele - tím je souběžná evidence videopořadů nahrávaných na zakoupené kazety, evidence těchto kazet, filtrace a problém nahrávání různými rychlostmi.

VideLib má oddělené databáze kazet a pořadů na nich.

O kazetě si můžete zaznamenat její název (třeba číslo), kategorii a délku (popřípadě poznámku s typem kazety apod.). Na tuto kazetu pak můžete zaznamenávat svoje pořady - je zde titul, kategorie, hodnocení, datum, délka pořadu, pozice, rychlost nahrání a poznámka. Určitě uvítáte perfektní pohled na vaši kazetu formou pruhových grafů (kliknutí na proužek vás přenese na daný pořad). U každého pořadu si můžete nastavit tři statusy (Seen, Keep, Partial) - užitečné pro lidi, kteří se na film jednou dvakrát podívají a přehrají jej novým záznamem apod.

Posledním pohledem je přehled pořadů s filtry přes kategorie kazet i kategorie pořadů. Můžete řadit podle kteréhokoliv záhlaví sloupce (to si můžete vybrat rovněž libovolně), prostě pohoda. Podobné souhrnné zobrazení kazet je taky užitečné - uvítáte zejména zobrazení sloupce "Free", kde je počet volných minut na kazetě pro danou rychlost filmu. A propos - ta rychlost patří taky k silným stránkám programu - můžete si zde nastavit SP/LP/EP a vše se krásně samo přepočítává...

Abych jen nechválil - kdo má vyšší nároky na podrobnost evidence pořadů, tak mu asi bude vadit málo informací o pořadech (viz program VideoList Plus/Lite).