Jsou lepší strategie na mobilu nebo na počítači?

Pravdou zůstává, že doposud neexistuje na mobily nic, co by bylo alespoň zdánlivě podobné počítačové myši a klávesnice od PC s šedesáti-dvěma funkčními klávesami se zdá oproti maximálně dvaceti tlačítkům telefonu jako obrovská výhoda. Ale co když není všechno jak se zdá. Podívejte se jak vypadá zápas na čtyřech nejdůležitějších polích tohoto žánru. Schválně jestli odhadnete výsledek již teď.

Real-time strategie mobilům moc nesluší

Ta část taktických her, kde je pravda na straně počítačových nadšenců, jsou bez pochyby strategie real-timové. Jak jsem si před nedávnem dokázal na českých Lords of the chaos, po předchozí zkušenosti s myší a plnohodnotnou klávesnicí, to nikdy nebude tak úplně ono, alespoň ne na telefonu.

Ovládání více jednotek, které je tak obvyklé na normálních PC se zde moc nedá mluvit, několik stisknutí kláves se prostě a jednoduše nemůže rovnat jednomu kliknutí. Stejný problém se vyskytuje u útočení, stavění a akcí obecně. Nemluvě o tom, že většina současných mobilních telefonů nemá dostatečné výkonové parametry na to, aby zvládaly tento styl her bez trhání při hraní. Bod pro zastánce šedých krabic.



Lords of the Chaos

Staré dobré tahovky frčí i dnes

Přesným opakem výše jmenovaných, jsou strategie tahové. Zde už ani tak nejde o rychlost a občasné zasekávání, na všechno je dostatek času, a tím odpadá problém výkonu. Jako příklad za všechny by se zde dala použít série od Handy Games, která začíná titulem 1805: French Empire.

Nejsem zrovna fanda tohoto typu her, a upřímně musím přiznat, že na telefonu jsem s nimi měl o něco větší trpělivost. Není to totiž tak veliká ztráta času, jako když u hraní musíte být přilepeni doma.

Protože se na obou platformách vybírají jednotky vybráním daného pole, a rozkazy se udávají zadáním pole jiného, odpadá tu výhoda myši. Klávesnice tu také není potřeba, takže jediné na čem záleží je osobní výběr a láska k žánru. Jinými slovy, tady se telefony počítačům vyrovnají což znamená průběžnou remízu 1:1



1805 French Empire

Budovatelské nadšení proniklo i do strategií

Přejděme dále, ke strategiím budovatelským. Mezi nimi se nachází v současné době pravděpodobně nejlepší strategická hra na mobilní telefony současné doby a tou je Townsmen 2. který byl po celé Evropě ověnčen cenami za hru roku a podobně.

Kdybych měl hodnotit čistě jen zábavu, tak by možná mobil dokonce PC porazil. Když se zaměříme na hlavní výhody počítačů, tak zjistíme, že v pouhém stavění není drobná práce myši, ani přehršel kláves vůbec potřeba. Ba naopak. Dalo by se říci, že čím jednodušší, tím lepší.

Tedy stačí směrové klávesy a nějaké to potvrzovací. Obrovskou výhodou mobilu je navíc to, že tvůrci si s hrami na něj doopravdy vyhrají do detailu, na což už se u velkých projektů, jakým byli například Settlers 4 nevidí.

Takže zatímco na počítači vám v prasečí farmě budou čuníci pouze běhat, pokud nebudou pod střechou, v takovém Townsmenovi střihají oušky a málem chrochtají, aby byl vjem co nejreálnější. Takže se doopravdy dá říct, že mobil vyhrál, jakkoli nereálně to zní. Mám skoro chuť započítat pro JAVA hry dva body, ale to by nebylo zcela fér, takže vedou „pouze“ 2:1.



Townsmen 2

Ekonomika a budování? Jsou tu tycoony

Jako poslední nám tu zbyla odnož budovatelských strategií, takzvané Tycoony. Tuto kategorii založil před velice dávnou dobou na PC Railroad tycoon od studia Microprose, ale za ten dlouhý čas se dokázala zvrhnout natolik, že dnes můžete najít tycoon čehokoli, od stánků rychlého občerstvení, po zábavní parky nebo školy.

Nevýhodou této části budovatelských her je, že byly vytvořeny na novějších PC než například Settlers, takže od začátku bylo počítáno s myší jako nástrojem k hraní. Obsahuje tedy jemné mechanické pohyby, které jakkoli se snaží telefon nikdy úplně nezvládne.

Abych opět uvedl příklad studio Lunagames již pár her tohoto typu vyrobilo, poslední z nich nese název Truck tycoon. Budování automobilové dopravy by se mohlo tedy přímo utkat s prvním aktérem na tomto poli v počítačové formě.

Výsledek by nebyl nikterak valný od chvíle, kdy by byla postavena silnice a na řadu by přišlo určování práce jednotlivých vozidel. V tomto momentě totiž ztratí mobilní verze i poslední zbyteček jakékoliv naděje a vcelku správně se jde schovat do kouta. Pokud se ovšem vyladí tento, skoro by se dalo říci, detail výsledek by byl o hodně vyrovnanější. Takhle počítače v závěru uhrály alespoň remízu, i když se dalo čekat více.



Truck tycoon

Upřímně řečeno nevím jestli mě více potěšily mobilní telefony, nebo zklamaly počítače. Rozhodně je to jasný důkaz toho, že strategie může existovat i na mobilní telefon, pouze se musí správně vybírat a určit si své požadavky a touhy předem.

Sečteno a podtrženo, taktické JAVA hry se dokáži za určitých podmínek vyrovnat těm počítačovým. A to ještě nepřišla žádná speciálně pro NGAGE, až nastane i tento přelom, bůh ví jak bude celá situace vypadat. A že už Civilization klepe na vrátka. A příště se podíváme na sporty.