Jsou digitální fotoaparáty v mobilech skutečně praktické?

Zdá se nepochybné, že budoucí mobilní telefony budou mít vestavěný digitální fotoaparát. Mobily pro sítě UMTS si díky designérům a propagátorům těchto sítí bez digitálních fotoaparátů ani nedokážeme představit a i pro GSM již existují dva mobily, které se touto vymožeností mohou chlubit – Sony Ericsson T68i s MCA-20 a Nokia 7650. Jenže při pohledu na technickou specifikaci těchto foťáčků si řeknete, jestli to nejsou jenom vyhozené peníze za něco, co je sto let za opicemi – zvláště když vedle nich položíte současné digitální fotoaparáty nebo i nejlevnější zrcadlovky.

Ale právě takto se schopnosti těchto zařízení srovnávat nedají. Ono je vůbec nesmyslné srovnávat foťák z Nokie 7650 s analogovým Canonem EOS 5. Je to totéž, jako byste chtěli srovnávat vozítko Smart s Mercedesem třídy E – ten samozřejmě porazí městský Smart ve většině výkonových parametrů a prohraje snad jedině v možnosti zaparkování a pořizovací ceně.

Malé digitální fotoaparáty mají své místo

Co kdybyste se ale zamysleli před odsouzením slabšího konkurenta nad tím, k čemu ho chcete používat? U foťáků to platí naprosto stejně. Je jasné, že s kvalitní zrcadlovkou pořídíte opravdu úchvatné fotky krajiny, portréty a při kompozici si budete moci pohrát s hloubkou ostrosti nebo expozicí, což jsou pojmy, o kterých drtivá většina digitálních fotoaparátů vůbec netuší (a pokud už jsou přítomny, tak se s nimi nedá pracovat). Ale dovedete si představit, že když budete chtít pořídit opravdovou momentku, že se budete mořit s výběrem objektivu, výběrem kompozice, nastavováním spousty dalších parametrů expozice? Ne, v takovou chvíli potřebujete přístroj, na kterém stisknete jen jedno tlačítko a pořídíte fotku s atmosférou.

A přesně pro tyto účely se hodí digitální foťáky v mobilech. Oproti jednoduchým kompaktním fotoaparátům mají totiž výhodu, že fotky jsou okamžitě v digitální podobě a připraveny k odeslání (IrDA, Bluetooth, e-mail, MMS). Což je schopnost, kterou při pořizování momentek oceníte. Ty totiž chcete co nejrychleji někomu ukázat; západ slunce nad olivovým hájem, na který jste se připravovali půl hodiny, totiž stejně nikdo na monitoru čehokoliv neocení – to chce větší fotografický papír.

S kvalitním foťákem foťte, s malým se bavte

Foťák v mobilu má jednu obrovskou výhodu – máte ho neustále při sobě. Kdykoliv se vám naskytne příležitost, můžete pořídit fotografii. Sice nevalné kvality ve srovnání s kvalitnějším přístrojem, ale pokud vám ten leží někde ve skříni, vyjde to nastejno, jako byste ho neměli. Mobily se stále více stávají nástrojem zábavy a přesně k tomu spějí i jejich vestavěné nebo připojitelné digitální fotoaparáty.

Samozřejmě si musíte uvědomit, k čemu se ještě foťáky v mobilu hodí a k čemu už ne. Po několikatýdenním používání Sony Ericssonu T68i a Nokie 7650 se domníváme, že jejich ideální použití je v místnostech při focení osob (různé akce, porady, setkání – zkrátka momentky) a prostředí. Tyto fotografie totiž mají svou atmosféru a vypadají dobře – fotografované objekty se totiž nacházejí ve vzdálenosti 1 až 3 metry od objektivu (dá-li se tak ten pokus o objektiv nazývat).

Pokud se pokusíte fotit venku, narazíte na problém většiny digitálních fotoaparátů – ploché fotky. Vzhledem k velmi krátkým a málo světelným objektivům jim totiž dělá problém dosáhnout větší hloubky ostrosti. Ploché fotky nevypadají příliš dobře – něco jim zkrátka chybí. Možná hned nepřijdete na to, že to je právě ona absence prostoru, ale zato si můžete být jistí, že když vedle sebe položíte vytištěnou digitální fotografii a fotku z kinofilmu či diapozitivu (obojí v takovém rozlišení, abyste nepoznali rozdíl v technologii pořízení), poznáte, která fotka vznikla v zrcadlovce a která v digitálním fotoaparátu.

Software pracuje za vás

Zmínili jsme se, že objektivy digitálních fotoaparátů – a těch v mobilech zvláště – jsou málo světelné. A přitom doporučujeme jejich použití v místnostech, kde jsou obvykle špatné světelné podmínky. Jenže u digitálního foťáku se můžete spolehnout na jednu věc – že obsahuje ovládací software, který dokáže poměrně přesně vyhodnotit, co vlastně chcete fotit. A výslednou fotografii poté přizpůsobí tak, aby co nejvíce odpovídala vašim představám. Díky tomu vypadají fotky z místností docela dobře a nemusíte se za ně stydět.

Pokud budete fotky z mobilu používat ve zprávách MMS, nebo si je budete prohlížet na kapesních počítačích či jiných mobilech, potom se můžete spolehnout ještě na jednu vlastnost digitálních (i normálních) fotek. Zmenšenina i té sebevíce rozmazané fotky vypadá dobře, zvláště na LCD displeji. Až si fotku, která na malém displeji vypadá dobře, otevřete v počítači, budete možná zděšení – jenže to dělat nemusíte. A když budete chtít pořizovat fotky, které vypadají dobře i velké, potom si jednoduše pořídíte kvalitnější foťák.

Počkejte si, až přijde mobilní video

Možná se nad schopnostmi dnešních foťáků v mobilech usmíváte a tvrdíte, že vy používáte mobil pro práci a ne pro zábavu. Bude zajímavé pozorovat, jestli vám toto přesvědčení vydrží i do okamžiku, kdy s těmi stejnými foťáky bude možné pořizovat i jednoduché video. Ono by to vlastně šlo už i dnes (v hledáčcích na displejích přece vidíte pohybující se obrázky…). Jenže to by musely mít mobily mnohem větší kapacitu paměti, schopnost do ní zapisovat velmi rychle obrovské objemy dat, a to i po komprimaci, pro kterou by navíc byl potřebný mnohem rychlejší procesor, než který najdete v těch nejrychlejších multimediálních mobilech.

Na zábavu s mobilním videem ovšem nemusíte čekat s rukama v klíně. Můžete zatím zkoušet s mobilem fotit a bavit se nad výsledkem vašeho snažení. Pokud si totiž uvědomíte, k čemu jsou foťáky v mobilech určeny a nebudete od nich očekávat víc, potom vás uspokojí. A pokud ne, tak si pořiďte kvalitní fotoaparát – poté už skutečně oceníte, jaké to je, když si můžete vybrat mezi přístrojem, který vám pomůže pořídit to, o co by vám mělo jít při focení vždy – fotografii, kterou chcete a která je podle vašich představ.