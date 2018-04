Jsme znovu mistry světa v ledním hokeji! Dokonce po třetí za sebou. To se od dob sovětské sborné nikomu nepodařilo. Navíc naše hokejisty ještě zdobí zlato z Turnaje století v olympijském Naganu. Zkrátka se nám daří. Přitom včera chybělo jen málo, aby dnes sportovní stránky novin byly plné nářků, že nedokážeme unést roli favoritů. Naštěstí to není potřeba. Vyhráli jsme. Teď se to od hokejistů ještě naučí naši fotbalisté (a moc se učit nepotřebují) a pak už je konečně na řadě zbytek národa. Vždyť to není tak těžké. Něco se od vás čeká a vy si nevěříte? Zabezpečte obranu a čekejte na šanci k brejku. Jak se objeví, vyražte na soupeřovu branku a dejte gól. Pokud se vám to nepovede, celý postup opakujte. Úspěch se dostaví. Tak proč se podceňovat?