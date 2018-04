Joystick na Nokii z vás udělá herního machra

Srdce každého skalního hráče, oddávajícího se hře Had (Snake), zajásá, když uvidí tuto prostou páčku na malé destičce. Všichni, kdo si pro ukrácení času nebo kvůli dobré zábavě rádi na své Nokii zahrají Hada, získávají nyní šanci pokořit nejvyšší skóre mnohem snáz. Přestože je princip joysticku SnakeBite velmi prostý, jeho účelnost je maximální.

Joystick není žádným elektronickým zařízením, nejde o periferii, která by se připojovala pomocí konektoru. Jedná se o malou desku s úchyty, pomocí kterých ji připevníte na svůj telefon, přímo nad klávesnici. Držáky zapadnou do otvorů na boku telefonu, které mají všechny Nokie pro zasazení do auto hands-free sady. Díky tomu drží joystick pevně i během hraní.

Když páčkou, připevněnou na desce, pohybujete do stran, k ní připevněný plechový čtverec, dotýkající se klávesnice, se vychyluje. Svými rohy tak stlačuje jednu z kláves 2, 4, 6 nebo 8, které ovládají pohyb hada. Tím nahrazuje klasické mačkání těchto kláves prsty. Výrobce uvádí, že pouze díky SnakeBitu je možné dosáhnou pohybu cik-cak nebo spirály. V každém případě mohou být reakce znatelně rychlejší, složité pohyby plné zatáček a obratů se provádějí snáz. Popis her Had a Had II (Snake a Snake II) naleznete v článku Hry na mobilních telefonech. Nevíte co s nimi?. Kromě větší šance pokořit maximální skóre získáte velkou převahu i v soupeření s jinými hráči při hře ve dvou po infraportu.

SnakeBite vyrábí anglická firma ismo ltd., zatím pouze v jediném barevném provedení, arktické modři. Joystick je možné připojit k telefonům Nokia 3210, 5110, 5130, 5146, 6110, 6150, 7110, 402, 702 (poslední dva modely jsou telefony NMT). V České republice zatím joystick není v prodeji, ale je možné si jej koupit na internetu přímo u výrobce, na stránkách http://www.ismo.co.uk. Počítejte ovšem s cenou osm liber plus poštovné a balné. Joystick vás tak přijde na více než 500 korun.

Jestliže se vám cena zdá přemrštěná, můžete si zkusit tento prostý nástroj vyrobit doma. S trochou šikovnosti by to neměl být problém a podstatně ušetříte. Peníze tak můžete utratit třeba za lehké hands-free, abyste nemuseli joystick z klávesnice sundávat ani při telefonování.