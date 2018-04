Jot, aneb jaké bude Graffiti 2? (dokončení)

Píšeme písmenka a čísla

Tabulku znaků jsme vám přinesli už v našem předchozím článku:

Po přehlednost a srovnání - zde jsou písmena v Graffiti systému:

Na první pohled je zřejmé, že s některými znaky bychom při přechodu neměli mít sebemenší problémy, protože odpovídají (aspoň jedna z variant) rámcově Graffiti. Patří se tato písmenka:

A, B, C, D, E,G, H, J, L, M, N, O, P, R, S, U, W, Y a Z

U některých znaků došlo ke změně, kterou můžeme doladit v tuneru a nastavit si zde psaní tak, jak jsme byli zvyklí v Graffiti. Je to případ znaků T a I, které by několikaletým uživatelům Graffiti určitě dělaly problémy.

A pak zbývají znaky, které se od stávajícího Graffiti liší, a nelze s tím v JOTu nic dělat. Zde nezbývá než doufat, že to PalmSource dojde a v Graffiti2 budou tyto znaky minimálně "zařazeny do tuneru", nebo se budete muset těmto změnám prostě naučit. Týká se to písmen F, K, Q, V, X - v našich končinách bude asi kritickou oblastí písmenka K a V. U čísel nastane obdobná potíž se čtyřkou.

Další znaky jako písmena a čísla

JOT má skupinu znaků, které můžete psát přímo do prostoru pro písmena a čísla. Dělí se na ty, které píšete vlevo (jako písmeno) a vpravo (jako číslo). Když se to u těchto znaků naučíte, odměnou vám bude, že si napříště u nich můžete odpustit různé interpunkční tečkové a rozšířené shifty - je to jednodušší a díky systému více tahů u některých znaků i intuitivnější. Zatímco v Graffiti jste se museli učit, který shift uvozuje ten který znak, u JOT si musíte pamatovat stranu, na kterou se znak píše.

JOT umožňuje takto vkládat nejen znaky, ale taky základní editační povely Cut/Copy/Paste a Undo, což výrazně usnadňuje práci.

Na levé straně můžete přímo napsat následující symboly a operace:

A vpravo (do prostoru pro čísla) zase přímo napište:

Vkládání znaků v rozšířeném shiftu

Ani JOT se nevyhnul "extended režimu", kterým se vkládají některé méně používané znaky a symboly. Uvozují se do dvou svislých čar a způsob jejich vkládání najdete v tutorialu. I zde je Jot poměrně značně intuitivní a přátelský (viz naše ukázka vpravo).

Vkládání diakritiky

Zde je JOT poplatný klasickým znakovým sadám. Třeba písmeno "á" se píše zapsáním a a čárky v oblasti pro psaní čísla. V lokalizaci dojde zcela nepochybně ke změně. Ukázka je z psaní písmen ó a Ý:

Shrnutí a závěr

Ještě jednou zdůrazňuji, že jsme se rozhlíželi po systému JOT firmy CIC, který si licencoval PalmSource pro další verzi svého PalmOS. Zcela určitě v něm dojde ke změnám, odhaduji, že do něj PalmSource zapracuje u všech znaků možnost pokračovat v dosavadních Graffiti tazích pro stávající uživatele PalmOS a Graffiti a dojde ještě k dalším úpravám.

Nás v Česku čekají tradiční potíže s lokalizací, i když firmy Penreader i Redgrep již na změny reagují v poslední době velmi pružně.

Zatímco majitelé nových handheldů s novými PalmOS dostanou Graffiti2 jako součást ceny, není jasné, zda PalmSource uvolní možnost upgradovat stávající systémy o Graffiti2 jako náhradu za stávající Graffiti, či jako alternativu k němu. Logicky by to udělat měl, pokud je Graffiti2 míněna jako reakce na soudy s Xeroxem - to je ale zatím spíše jen spekulace.

Vy můžete každopádně JOT už nyní vyzkoušet v 5denní trial verzi (plná verze stojí 39 USD a v současné době se do jejího nákupu zřejmě nikdo nepohrne). Můžete si tak odzkoušet, jak vypadá pravděpodobná budoucí podoba vašeho oblíbeného Graffiti...