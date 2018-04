Jot, aneb jaké bude Graffiti 2?

Čím se liší Graffiti a Jot?

Současná verze systému JOT má číslo 2 a od klasického systému Graffiti se liší kromě systému tah (o něm později) ještě v několika ohledech:

psát můžete kdekoliv na displeji, nejste vázáni na Graffiti plošku

díky výše uvedenému vidíte na displeji otisk svých tahů - máte kontrolu nad tím, jak znak pořizujete

k psaní velkých znaků nepotřebujete zvláštní tah "Shift"

k dispozici je tuner pro ladění a optimalizaci psaní některých znaků

Preference programu

Popíšeme si základní vzhled hlavní obrazovky JOT, i když je téměř jisté, že se v novém Graffiti 2 asi ještě změní, ale principy zřejmě zůstanou:

Enable Jot

Zde se altivuje, či deaktivuje aplikace. Tato volba zřejmě u Graffiti 2 zcela zmizí...

Jot nebo Graffiti

Výběr typu rozeznávaných znaků.

Write on Screen

Aktivace psaní po displeji mimo Graffiti plošku. U handheldů bez Graffiti plošky je permanentně aktivované.

Show Mode Mark

Zobrazí v horním proužku trojúhelníček signalizující předěl v" JOT plošce".

ShowInk

Přejete-li si nechat zobrazit váš tah na displeji.

Write in Input Box

Píšete v Grafiti plošce (pokud ji máte)? I tak máte možnost si nechat zobrazovat tahy (volba Show Ink).

Ink width

Určuje tloušťku otisku vašeho tahu.

Učíme se JOT

Pro snazší zvládnutí systému JOT obsahuje program výukový modul, který vám ukazuje způsob psaní jednotlivých znaků.

Kliknutím na znak jej vyberete a program vám jej pomalu vypíše v dolní polovině displeje. V menu kategorií máte možnost vybrat sadu znaků, které chcete takto nechat zobrazit - na výběr jsou malé znaky, velké znaky, číslice, funkce, symboly, znaky s diakritikou a zkratky.

Upravujeme si JOT, aneb JOT Tuner

Některé znaky (ne všechny) si můžete v programu upravit, optimalizovat, aby vám jejich psaní nedělalo takové problémy. Od toho je tu modul Tuner. Po jeho volbě můžete vybrat znak, který chcete upravit. Vybrat si můžete z těchto znaků:

i

k

p

y

$

t (3 varianty)

Nečekejte zde ale nějaké pokročilé modifikace tahů ve stylus programu TealScript - zde prostě volíte jednu ze dvou možností zaškrtnutím volby na displeji. Co vám zde program nabízí pro jednotlivé znaky, to jsme vám překompilovali do obrázku:

Znaky a tahy - rozdíly mezi Jot a Graffiti

Jot není "unistroke"

Graffiti a Jot se od sebe v mnoha ohledech odlišují, řadu věcí mají společnou. V čem se liší zásadně, je to, že JOT není "unistroke": znak nemusí být identifikován jen jedním spojitým tahem, což je vlastnost Graffiti (a jeden z argumentů Xeroxu v patentové při o jejich systém "unistroke"). V Jotu můžete znak napsat dvěma tahy (ukázka - viz znaky v předchozím odstavci), což usnadňuje jejich psaní zejména začátečníkům. Znaky se tak mohou více podobat svým "zdrojům".

Jot je variabilnější

Zítra si budeme ukazovat jednotlivé znaky v obou systémech. JOT má víc variant psaní pro většinu znaků a poskytne zejména začátečníkům možnost psát některé znaky podle jejich znalostí a zažitých zkušeností (malá tiskací písmenka apod.). To by mělo usnadnit učení a pomoci lépe zvládnout začátky.

Velké znaky se píší rovnou (doprostřed)

Pro napsání velkého znaku nemusíte psát nejdříve SHIFT, prostě znak napíšete do středu "plošky" (pod oddělovač). Tento systém se používá mimo jiné ve WinCE a je bezesporu pohodlný a logický. V našich končinách častých interpunkcí ale může přinést určité potíže, neboť jako by trošku zmenšoval prostor pro zapsání znaku.

Změna je u vkládání dalších znaků a symbolů

JOT rozeznává jen jeden "shift", či rozšířený režim, chcete-li (na rozdíl od tečkového a rozšířeného shiftu u Graffiti). Podrobnosti i ukázky si schováme na zítra.

Změny jsou i v editaci textu

JOT přináší změnu i do základních operací s textem (výběr). Je to dáno tím, že tahy na displeji běžně vyvolají psaní znaků a JOT řeší, jak je změnit třeba ve výběr textu. V Graffiti totiž dotek na displej automaticky vyvolá nějakou editaci textu. Protože JOT využívá ke vstupům znaků celý displej, je třeba definovat tyto editační operace jinak...

Zítra naše téma JOT a nové Graffiti dokončíme. Budeme se věnovat již konkrétním znakům, rozdílům mezi Graffiti a Jot a naznačíme si možné problémy při přechodu mezi oběma systémy.