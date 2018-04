Jornada 928 v létě - Prism skončil - a další aktuality

Dvě PPC novinky z redakční pošty

Od středy do neděle jsem na cestách a když jsem se včera rychle probíral došlou poštou., našel jsem dva e-maily od softwarových firem - první od Alexe Kace z WebIS - je nová verze PocketInformantu 3.1 (recenzi tohoto vynikajícího diáře si můžete přečíst u nás) - je zde velká hromada novinek a oprav chybiček...

Druhý email jsem dostal od Alana Bartona z 3DAGames - mají nový 3D engine pro ARM handheldy, tož vám to taky vyřizujeme. Podrobnosti najdete zde.

Bezpečně s Kašperským...

Prapodivný titulek? Kaspersky Labs je totiž specialista na bezpečná data - tento týden představil v první verzi svůj bezpečnostní systém Kaspersky Security pro PocketPC. Firma ale nabízí i podobný produkt a antivirový systém i pro platformu PalmOS!

MP3 pro GameBoye?

Není to sice tak zcela v našem dosahu, ale přesto si tuto zprávičku uvedeme (koneckonců je GameBoy svého druhu taky handheld) - firma SongPro se chystá prodávat zařízení, které umožní přehrávat hudbu v různých digitálních formátech na populární herní konzoli GameBoy - a co je důležité - cena by neměla přesáhnout $100!

Firma chystá podporu klasických MP3 a rovněž vlastního SPA (SongPro Audio) - ten umožní zobrazovat během přehrávání třeba text písně na obrazovce GameBoye.

Jornada 928 již toto léto v Evropě?

Podle InfoSyncu je potvrzeno uvedení WDA firmy HP Jornada 928 toto léto v Evropě. Jornada 928 by měl být handheld podobný řadě 560, ale s procesorem navíc pro telefonní funkce.

Rozměry Jornady jsou 137x78x16,7mm, váha 194 gramů. Texas Instruments OMPA 710 processor, 64 MB RAM, 32 MB ROM, EGSM/GPRS 900/1900 MHz - přenos dat i hlasu. MS Pocket PC 2002, CF slot.

Levná PDA z Indie...

prý už brzy zaplaví trhy. Handheld se jmenuje Simputer a jeho cena by neměla přesáhnout $200. Toto PDA je ve skutečnosti již rok vyvinuto a jeho příchodu na trh zabránily finanční a marketingové potíže.

V PDA běží Intel StrongARM procesor, má 32 MB (popřípadě 64 MB RAM) a handheld je napájen dvěma AA bateriemi. Informaci přinesla CNN.