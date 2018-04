I pohrobci Nokie chtějí svůj tablet. Peníze vybrali za půl dne

Jolla se snaží dokázat, že i malí a zcela nezávislí výrobci chytrých zařízení mohou na trhu fungovat. A to navzdory tomu, že o jejím fungování a třeba prodejních výsledcích jejího prvního smartphonu toho víme pramálo. Úspěchem je už samotný fakt, že se smartphone Jolla s operačním systémem Sailfish vůbec prodává.

S cenou 349 eur (9,6 tisíce korun) je při své výbavě (4,5palcový qHD displej, 8Mpix foťák, dvoujádro, 1 GB RAM, 16 GB paměti) hodně drahý a zastaralý, je to opravdu specialita jen pro fajnšmekry. Technické nedostatky se snaží dohánět jedinečným operačním systémem Sailfish a dalšími chytrými vynálezy. Třeba koncept různých chytrých krytů, který měl pomoci rozšiřovat funkčnost telefonu pomocí zadní strany, se ovšem příliš neuchytil.

Firma teď chce svůj operační systém, který klade důraz na jednoduché ovládání, soukromí a bezpečnost, přinést i na tablet. Aby jej však vyrobila, musí získat dostatečné množství zájemců, a proto firma spustila crowdfundingovou kampaň na portálu Indiegogo. Ta se setkala s velkým úspěchem a první tisícovka tabletů za 189 dolarů (4,2 tisíce korun) a druhá tisícovka za 199 (4 400 korun) byly vyprodány během několika hodin od spuštění kampaně. Ve středu odpoledne tak už Jolla nabízela další várku dvou tisíc tabletů za 204 dolarů (4,5 tisíce korun).

Ve čtyři hodiny odpoledne, stále v den, kdy kampaň odstartovala, měla Jolla vybráno 155 % původně plánované částky. Firma totiž požadovala 380 tisíc dolarů (téměř 8,4 milionu korun) a fanoušci přispěli přes 590 tisíc dolarů (více než 13 milionů korun). A to má kampaň před sebou ještě tři týdny, během kterých může množství vybraných peněz ještě rapidně stoupnout.

Jasně to ukazuje, že Jolla má věrnou a silnou fanouškovskou základnu, která se nebojí investovat do produktu, který vlastně zase tak výjimečný není. Kromě unikátního operačního systému Sailfish (ten umožňuje i spouštění aplikací pro Android) totiž tablet v zásadě nijak nevybočuje z obvyklých mezí.

Přístroj dostane displej s úhlopříčkou 7,85 palce a rozlišením 2 048 × 1 536 pixelů, 64bitový čtyřjádrový procesor Intel, 2 GB RAM, 32 GB uživatelské paměti, slot na microSD, pětimegapixelový hlavní a dvoumegapixelový čelní foťák nebo baterii s kapacitou 4 300 mAh. Kompaktní tablet má rozměry 203 × 137 × 8,3 mm a hmotnost 384 gramů. S operátorskou konektivitou se nejspíš nepočítá, alespoň ne v úvodní fázi.

S takovou výbavou není tablet za zhruba 200 dolarů (4 400 korun) vůbec špatnou nabídkou, potřeba je ovšem počítat ještě s poštovným navíc. Po skončení kampaně by měl být tablet dostupný za 249 dolarů (5,5 tisíce korun), což je stále zajímavá částka. Zdá se, že to bude nejdostupnější výkonný tablet, ale za stejnou cenu by se měla začít prodávat i čerstvě představená Nokia N1 (více čtěte zde). Ta bude pro zájemce o běžný tablet možná trochu lepší volbou, jelikož má běžný Android, a tudíž na ní budou fungovat všechny aplikace. U Jolly je sice možné spouštět androidí aplikace, ale kompatibilita není zaručena stoprocentně.

To je další důkaz toho, že Jolla je určena užší skupině. Ale zdá se, že ta firmě drží palce opravdu silně.