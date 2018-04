Byli jsme mezi prvními, kdo zkoušel nový telefon Jolla a systém Sailfish

Jolla je ambiciózní mladá firma. Založila ji parta inženýrů, kteří u Nokie původně vyvíjeli operační systém MeeGo. Jelikož se jim jeho logika a open-source povaha velmi zamlouvala, rozhodli se v jeho vývoji pokračovat na vlastní pěst.

Sailfish je ovšem zcela nový systém vyvinutý zcela od nuly. Svým ovládáním ovšem MeeGo částečně připomíná, protože se kompletně ovládá pomocí gest. Na kontextová tlačítka i hardwarové tlačítko home můžete rovnou zapomenout, uživatel vše ovládá jednoduchými tahy prsty. Po úvodní obrazovce se pohybuje vertikálně, uprostřed je seznam spuštěných aplikací, dole přehled nainstalovaných programů a nahoře jakási status-obrazovka s časem, upozorněními a stavem bezdrátových připojení.

Aplikace se opouští tahem z levého nebo pravého okraje displeje, tahem z horního okraje se aplikace úplně ukončí. V menu (třeba v nastavení), se uživatel pohybuje tahem do stran. Tah shora dolů v aplikacích otevře kontextové menu.

Ovládání vyžaduje chvilku cviku, ale zhruba během půl hodiny se nám podařilo jej vcelku dobře zvládnout. Důležité je, že tahy se vždy chovají stejně. Nejsou tu žádná skrytá menu a náhodně se objevující tlačítka, která by mohla uživatele mást. To je výrazný krok kupředu třeba oproti systému BlackBerry 10, který na gesta také velmi spoléhá.

Zajímavostí systému Sailfish bude schopnost spouštět aplikace původně připravené pro platformu Android. Podle některých zdrojů dokonce mohl být na přístroji přímo obchod Google Play, to však nejspíš nedopadne. Aplikace (nejspíš bez nutnosti konverze, alespoň to tvrdí zprávy Jolly) tak bude nutné nahrávat odjinud.

V posledních dnech se například objevují informace, že by na telefonu měl být dostupný také klasický aplikační obchod Amazon, který internetový obchod provozuje zatím pro potřeby svých tabletů Kindle Fire. Amazon však podle spekulací chystá i vlastní smartphony, takže Sailfish by pak měl přísun aplikací zajištěn. Existují i další alternativní androidí obchody.

Za pozornost jistě stojí i grafika systému, která je hodně jednoduchá, jak velí dnešní móda, a hodně plochá. Plastických ikon se tedy nedočkáme, zato průhlednosti a různých světelných efektů by mělo být v systému dost.

Prozatímní vývojová verze operačního systému Sailfish na nás působí velmi dobrým dojmem. Podobně jako v minulosti jiné začínající platformy totiž sází na jednoduchost a co možná nejsrozumitelnější strukturu různých menu. Uvidíme, jestli se tento dojem podaří Jolle zachovat i ve finální verzi případně ve verzích budoucích.

Sailfish je určitě zajímavým systémem, který by si mohl najít celou řadu příznivců. Ovšem samotná Jolla to nebude mít jednoduché. Ačkoliv má pěkný telefon a hezký systém, sama se bude na dravém trhu chytrých mobilů prosazovat jen těžko. Firma by potřebovala pro svůj systém získat některého z velkých výrobců, pak by se Sailfish opravdu mohl uchytit.