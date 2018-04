Nástupce systému MeeGo se ukazuje. Malá firma s ním má velké ambice

Sailfish je operační systém založený na MeeGo, tedy Nokií pohřbeném, ale vcelku perspektivním řešení. Jolla připravila kompletně nové uživatelské prostředí, které ukázala v propagačním videu. Na první pohled si lze všimnout bohaté aplikace průhlednosti a zajímavého přístupu k volbám menu.

Jolla tvrdí, že její systém bude především velmi rychlý a multitasking v něm bude fungovat velmi intuitivně. To je ostatně vlastnost, kterou vdechla už Nokia svému vlastnímu provedení MeeGo. Podobně jako u něj půjde aplikaci zavřít odsunutím do strany, čímž se program zařadí do seznamu karet na úvodní obrazovce. Běžící aplikace tak vlastně budou zároveň jakési živé widgety.

Malá firma má se svým operačním systémem velké ambice. Kromě smartphonů jej chce prosadit například i v tabletech, chytrých televizorech nebo systémech v automobilech. Zajímavostí je, že Sailfish by měl umět spouštět většinu běžných aplikací z Androidu, ostatní budou vyžadovat jen malé úpravy od vývojářů.

Firma připravuje svůj vlastní smartphone, který se dostane na veřejnost a který bude hrát roli jakéhosi referenčního produktu. Operační systém však v rámci open-source licence poskytne jakémukoli zájemci.

Co se týče provozu samotného operačního systému, Jolla oznámila spolupráci s výrobcem čipsetů ST-Ericsson a má také prvního partnera pro prodej smartphonu s OS Sailfish. Tím bude finský operátor DNA.

Je otázkou, zda malá ambiciózní firma se svým operačním systémem uspěje. Různých podobných pokusů tu již několik bylo (a je), na poli operačních systémů však vládnou spíše giganti. Na druhou stranu je pravda, že vzhledem k současné dominanci Androidu je na trhu jistě prostor pro nový poctivě připravený a skvěle funkční operační systém.

Jolla, které kromě sebevědomí nechybí ani určitá dávka sympatického vystupování, tak možná opravdu uspět může. Ale bude se muset utkat s velkou konkurencí.