Jolla jde do prodeje 27. listopadu. Dostane mapy Here a obchod Yandex

Nový operační systém i smartphone, který připravila skupina bývalých zaměstnanců Nokie, se dostane do prodeje ještě před koncem listopadu. Stane se tak alespoň doma ve Finsku, a to u operátora DNA. Jolla tak plní plán dostat svůj produkt na trh do konce roku. Je možné, že se ještě do Vánoc dočkáme začátku prodeje i v několika dalších evropských zemích.

Jolla s operačním systémem Sailfish přitom bude spoléhat především na zvědavost uživatelů a fanoušky. A také na určitou dávku exkluzivity. S cenou 399 eur (asi 10 800 korun) je totiž tento smartphone s dvoujádrovým procesorem a 4,5palcovým qHD displejem (960 × 540 pixelů) podstatně dražší než výbavou odpovídající konkurence. Obdobně vybavené modely lze sehnat za polovinu ceny a třeba nová Motorola G posouvá hranice poměru výkon/cena ještě dále.

Na druhou stranu udělala Jolla vše pro to, aby její novinka nebyla jen neužitečnou hračkou. Smartphone, který umí spouštět aplikace pro operační systém Android, tak rovnou od začátku dostane například mapy Here od Nokie nebo androidí aplikační obchod Yandex, který provozuje ruský internetový gigant. Nabídka programů sice není tak bohatá jako v Play Storu přímo od Googlu, ale 80 tisíc aplikací by mělo zaručit slušnou použitelnost a dostupnost všech nejdůležitějších titulů.