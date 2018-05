Už se napálilo hodně lidí. Volali jim kvůli nevěře nebo bouračce

Na první pohled se může aplikace JokesPhone jevit jako neškodný humor, který je vhodný k pobavení vašich přátel. Stáhnete si aplikaci, ve které si vyberete předpřipravený scénář humorného telefonátu a zadáte, kam má zavolat. Ta posléze provede hovor za vás a nabídne vám k přehrání záznam celého telefonátu. Aplikace je lokalizovaná do češtiny a hovory jsou taktéž v češtině.

Scénáře zahrnují celou řadu situací. Od sousedů, kteří slyší váš údajný hlasitý sex přes poslíčka s pizzou až po telefonát z pojišťovny ohledně vymáhání pokuty za nabourané auto. Problém je v tom, že celá řada těchto situací se týká nepříjemných témat a pokud „napálený“ člověk nepozná, že jde o humor, může pak sám situaci hlásit policii a podobně.



Nahrávky navíc ne vždy obsahují hlášku typu „haha, nachytal jste se“ na konci a některé skončí bez jakéhokoliv upozornění. Mnoho lidí může hovor položit ještě před ukončením nahrávky.



Kvalita samotných nahrávek je přitom přinejlepším mizerná. Nic netušící člověk, který telefon zvedl ve chvíli, kdy zrovna musí dávat pozor na další věci, možná v první chvíli nepozná, že jde o nahrávku. Vedle nutných pauz, které jsou zde pro odpověď druhého, se občas hlas třeba vyptává, jestli mu je dobře rozumět a podobně. Jinak jsou ony „herecké výkony“ dost špatné a je snadné poznat, že jsou čteny z papíru a projev je zcela nepřirozený. To paradoxně přispívá k rychlejšímu odhalení, že jde o vtip.

Na internetu se už na tyto telefonáty množí stížnosti. „Dnes volalo číslo +420672085261 švagrovi do zahraničí (jezdí kamionem), že neuhradil pokutu za rychlou jízdu a je v tomto přestupku nekontaktní, pak spojení vypadlo. Je to ubohé a žertovný hovor to v žádném případě není,“ píše jeden z anonymních uživatelů na stránkách, které shromažďují údaje o neznámých číslech.



Aplikace JokesPhone funguje hned v několika zemích světa a třeba smluvní podmínky si v češtině nepřečtete. Hovory aplikace uskutečňuje za peníze, jeden žertovný telefonát vás stojí 27 korun.