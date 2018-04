JogDial pro Palm m515

Dnešní článek nebude ani tak popisem konstrukce, tou se zabýval článek z listopadu roku 2001.

Základní filozofie je jednoduchá: fyzický HW JogDialu je možné zakoupit jako náhradní díl a zabudovat ho do PDA, který ho nemá. Zapojen bývá na tlačítka Up a Down, která bychom jinak museli mačkat na spodu zařízení.

Podívejme se na obrázky, které napoví mnohem více...





U předchozí verze, kterou jsme vám představili před rokem a půl, je JogDial umístěn nevhodně na horní straně a ovládání je tak o něco ztíženo. Nyní ho autor umístil do levého boku, vedle slotu SD / MMC karet. Jelikož je zde velice málo místa, je nutné trochu předělat piny slotu a samozřejmě tlačítko JogDial izolovat od okolních součástek.

Závěr:

Jak je vidět, bastlířům ještě zdaleka neodzvonilo. Už si nestaví krystalky, ale upravují PDA k obrazu svému a mnohdy vylepšují. Za zmínku pochopitelně stojí fakt, že takovým zásahem se porušují záruční podmínky a takovouto operaci doporučuji jen velice zručným elektronikům!!!