Nároky Jobse byly extrémní. Pondělků jsme se děsili, říká spolupracovník

Human Interaction byla jednou z mnoha divizí kalifornské společnosti, ale zároveň jednou z mála, která byla s Jobsem poměrně často v kontaktu. A zřejmě častěji, než by si její členové přáli. Není divu, tým byl zodpovědný za návrh uživatelského rozhraní vyvíjených operačních systémů, tedy zpočátku Mac OS (dnes OS X) a iOS, který využívají iPhony a iPady.

Pondělky nikdo ze zaměstnanců nemá právě v lásce a je to logické. Je to start nového pracovního týdne a víkend v nedohlednu. Pro členy týmu systémového designu mělo však každé druhé pondělí ostrou příchuť kvůli setkání s prvním mužem Applu.

Vyhazov po společné jízdě výtahem

Bývalý člen tohoto oddělení popisuje víkend, který pondělnímu meetingu s Jobsem předcházel jako velmi stresující. A nezáleželo prý na tom, zda se blížil termín pro zpracování zadaného úkolu, nebo šlo o prezentaci nových nápadů. Z hromady předložených totiž prý Jobs vždy valnou většinu odmítl a i tu jednu nebo dvě myšlenky, které shledal zajímavé, zadal většinou zásadně přepracovat.

Následující dva týdny tak členové týmu strávili nejen přípravou nových nápadů, ale také přepracovávali ty již prezentované do podoby, která by se šéfovi měla více zamlouvat. A tak to probíhalo po celý rok.

Se zakladatelem společnosti Apple Computer, jak zněl její původní název, tedy nebylo jednoduché spolupracovat a navíc prý také rád zaměstnance testoval. V kuloárech firmy se traduje historka, kdy Jobs nastoupil do výtahu spolu s jedním stážistou a toho se dotázal, na čem vlastně pracuje. Pracovník mu však údajně během společné jízdy výtahem nedal uspokojivou odpověď a krátce nato dostal výpověď. Není ovšem oficiálně potvrzeno, že se tento příběh skutečně odehrál.

Znovu spolupracovat se Stevem Jobsem? Už nikdy

O nelehké symbióze s geniálním zakladatelem Applu již dříve promluvil druhý muž, který stál u jejího vzniku, Steve Wozniak. Ten v rozhovoru pro server Milwaukee Business Journal uvedl, že se spousta někdejších zaměstnanců vyjádřila, že znovu už by s Jobsem nespolupracovali.

V tomto duchu promluvili lidé, které Wozniak nazval výbornými přáteli a velmi kreativními lidmi, kteří tehdy v Applu spoluvytvářeli počítače Macintosh. Téměř všichni z nich uvedli, že pod Stevem Jobsem by už pracovat nechtěli.

Wozniak dále uvedl, že Jobs neměl problém lidi konfrontovat a někdy je neváhal nazvat idioty. Na druhou stranu respektoval velmi talentované členy svého týmu a nejen ty. Pokud mu lidé dokázali vzdorovat a přesvědčili jej, že v daném sporu mají pravdu, nebo se byli schopni za svůj nápad či řešení tvrdě postavit, pak si i takoví lidé časem dokázali ve firmě vybudovat jistá privilegia a Jobsův respekt.