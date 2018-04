JOBS.CZ: BUDOUCNOST ON-LINE TRHU PRACE

Praha, 23. dubna 1999 - Pred vice nez tremi roky (v lednu 1996) byla zalozena jedna z nejstarsich komercnich sluzeb na ceskem webu JOBS.CZ (www.jobs.cz), dnes nejrusnejsi a stale popularnejsi internetove stredisko pracovnich prilezitosti. Denne na ni hleda praci odhadem pres sedm tisic uzivatelu internetu (z cehoz je necelych ctyricet procent lidi s vysokoskolskym vzdelanim) s prumernym prijmem 15 tisic korun. Sve nabidky pracovnich mist tu zverejnuji firmy jako EuroTel, SPT Telecom, Kabel Plus, Robert Bosch, PricewaterhouseCoopers, Adamovske strojirny, Lucas Autobrzdy a mnohe dalsi. V tydnu od 19. dubna 1999 se k nim pripojily spolecnosti Procter & Gamble a EDS.

"Nase spolecnost peclive sleduje trendy v nejruznejsich oborech, oblast komunikace nevyjimaje. Internet se stava velmi oblibenou formou ziskavani informaci. I my chceme vsem jeho uzivatelum prostrednictvim JOBS.CZ poskytnout podrobnejsi informace nejen o spolecnosti Procter & Gamble samotne, ale take o ji nabizenych moznostech budovani individualniho profesniho rustu," rika Petra Stovickova z oddeleni pro vztahy s verejnosti. Procter & Gamble je nadnarodni spolecnost, ktera po celem svete zamestnava vice nez 110 tisic lidi, z toho v Ceske republice vice nez 750 zamestnancu. Jeji vyrobky nesou nejen dobre zname znacky jako Ariel, Pantene, Pampers ci Always, ale take napriklad Hugo Boss, Max Factor nebo Laura Biagotti.

Prumerny denni pocet navstevniku sluzby JOBS.CZ stale vyrazne roste. Zatimco v roce 1997 navstivilo server odhadem 1800 lidi denne, koncem roku 1998 se prumerna denni navstevnost pohybovala uz okolo peti a pul tisic a na zacatku druheho ctvrtleti se vysplhala az na zhruba sedm tisic uzivatelu. Pritom stale klesa procentualni zastoupeni (nikoli celkovy pocet) zajemcu z pocitacovych firem, zamestnancu v telekomunikacich a techniku (z celkovych 51 procent v roce 1997 na soucasnych 34 procent) a zvysuje se podil ostatnich oboru: obchod 10 % (8 % v roce 1998), administrativa 9 % (6 %), finance 8 % (5 %), personalistika 4 % (3 %) apod. Nejvice zajemcu bydli v Praze (39 procent) a brnenskem kraji (14 procent), nejmene v jihlavskem kraji (jedno procento).

Vyhledavani prace pomoci internetu pronika mezi stale sirsi vrstvy obyvatel CR. Behem poslednich dvou let vzrostl i prumerny vek uzivatelu sluzby JOBS.CZ (z 24 let v roce 1997 na soucasnych 27 let). Zaroven vzrostl podil zen (z patnacti procent v roce 1997 na soucasnych 31 procent) a vysokoskolsky vzdelanych lidi (z 28 procent v roce 1997 na soucasnych 39 procent), naopak poklesl procentualni pocet studentu (ze 42 procent v roce 1997 na soucasnych 31 procent).

"Verim, ze v blizke budoucnosti se na JOBS.CZ objevi nabidky pracovnich mist z mnoha dalsich oboru," rika Libor Maly, reditel prazske firmy LMC Jobs, ktera server provozuje. "Jak bude internet pronikat do bezneho zivota vetsiny lidi, poroste i jeho vyznam pri hledani pracovnich prilezitosti a vyhledavani pracovniku vhodnych pro specificke posty."

Rekli o JOBS.CZ

"Internet je nejlepsim prilivem novych a kvalitnich uchazecu o praci v nasi firme. Uz to, ze uchazec o zamestnani zasle sve materialy prostrednictvim internetu, dokazuje, ze ovlada zaklady prace s pocitacem a vi, kam sahnout pro dulezite informace. JOBS.CZ je ucinnym pomocnikem a spolehlivym sitem uchazecu pro nasi firmu a samozrejme i branou k atraktivnim mistum pro schopne kandidaty." (Olga Konecna, nabor a vyber zamestnancu, Eurotel Praha, s.r.o., e-mail: olga_konecna@eurotel.cz)

"Inzerce na JOBS.CZ nam vyhovuje predevsim diky sve dobre pristupnosti a flexibilite." (Helena Petrikova, HR oddeleni, PricewaterhouseCoopers, e-mail: helena.petrikova@cz.pwcglobal.com)

"Behem roku 1998 jsme ziskali touto inzerci nekolik zamestnancu na vysoce kvalifikovana mista (stredni management, konstrukce). V posledni dobe se dokonce hlasi i zajemci o volna mista v delnickych profesich. Za velkou vyhodu pokladam to, ze u zajemcu lze pocitat s alespon zakladnimi znalostmi prace s PC, coz je nutne pro uspesnou praci v moderne rizene firme. Nase inzeraty na JOBS.CZ povazuji za velice uspesne." (Jiri Kovar, vedouci personalni sekce, Adamovske strojirny, a.s., e-mail: jobs@adast.cz)

"I would like to mention that we were very satisfied with the quality and professionalism of your services." (Martin Leitner, IT Manager, Zurich Pojistovna, e-mail: martin.leitner@zurich.com)