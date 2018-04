Jméno ZODIAC se bude mezi hráči skloňovat ve všech pádech...

Firma TapWave se stala v květnu jednou z dalších firem, které si licencovaly PalmOS a od počátku se netajila svým záměrem nabídnout trhu specializovaný herní handheld poháněný PalmOS. Zařízení bude zaměřeno na hry, nabídne ale i běžné funkce nejrozšířenějšího operačního systému, jakož i velké bohatství současných i budoucích aplikací s PalmOS. Firma jasně definovala i svůj cílový zákaznický segment - věk 18-34 let, bývalý fanoušek GameBoye (který ale nechce dráždit na poradách své šéfy herní konzolou), který chce hrát dál - a ještě lépe. A k tomu navíc může získat v ceně organizér, kancelář i komunikátor v jednom zařízení.

TapWave se podařilo jejich Zodiac (dříve nazývaný Helix) udržet až do poslední chvíle "pod pokličkou", alespoň co se fotografií týče. Uvědomíme-li si, že má být Zodiac podle internetových stránek výrobce představen někdy příští týden (kdy budou zahájeny předobjednávky), musel se bohatě testovat, musíme smeknout klobouk. Protože jsme zvyklí na úniky informací různých velkých výrobců z jejich asijských manufaktur (za nízké náklady na pracovní sílu se, holt, platí), zdá se utajení Zodiacu takřka dokonalé...

Ne vše je ovšem neznámé. Víme zhruba, jak bude Zodiac asi vypadat (viz obrázek). U herních zařízení je důležité ovládání a Zodiac je hrám podřízen. Analogový joystick, důkladná tlačítka a vibrace by měly přispět k důkladnému hernímu prožitku.

Jeho parametry jsou globálně rovněž známy. Zodiac se bude prodávat ve dvou variantách - $299 model bude mít 32MB RAM a Zodiac za $399 má v ceně 128MB RAM. Displej má rozlišení HiResPlus (320x480 pixelů) a patřičný výkon mu dá grafický urychlovač ATI Imageon s využitím technologie Fathammer Forge 3D Games Engine. Displej bude možno používat naležato i na výšku.

Dobrý má být i zvuk - implementovaný zvukový chip od Yamahy by se o to měl postarat, stejně jako MP3 přehrávač. Rozšíření bude habaděj - dva SDIO sloty se postarají nejen o paměť, můžete do Zodiacu zastrčit třeba taky SD fotoaparát, GPS a další příslušenství.