Jméno pražského Festivalu spisovatelů je spojeno se značkou Paegas

Dne 9. dubna 1999 se slavnostně otevřou prostory studia Ypsilon, aby zde mohl RadioMobil, operátor sítě mobilních telefonů GSM, slavnostně přivítat známé spisovatele z celého světa. V prostorách zmíněného studia se totiž uskuteční již desátý ročník prestižní akce s názvem Festival spisovatelů.

"Při setkání významných osobností literárního světa z různých zemí jsme už podruhé," řekla tisková mluvčí společnosti Tereza Kakosová. "Loňský ročník nás přesvědčil, že akce jako je tato, se staly neodmyslitelnou součástí pražského kulturního dění, při kterých RadioMobil rozhodně nechce chybět. Navíc má Festival spisovatelů pro nás ještě další rozměr - umožňuje totiž setkání lidem z celého literárního světa. To má pro společnost, která svým zákazníkům zprostředkovává globální komunikaci, přímo symbolický význam."

Stalo se již tradicí, že na Festivalu spisovatelů v Praze se setkávají umělecké špičky, a ani letošní ročník nebude výjimkou. Den po zahájení festivalu, přesně 10. dubna, přijede do Prahy na pozvání společnosti RadioMobil známá americká spisovatelka Susan Sontag, která se po celém světě představila především svými sociologickými romány, jichž byla řada v minulosti přeložena i do češtiny. Mezi jinými to byly například "Nemoc jako metafora", "Náš maličký", "Dvojník" či "Fascinující fašismus".

"Na letošní Festival spisovatelů jsme připravili milovníkům literární tvorby jedno překvapení," říká Tereza Kakosová. "Představíme zde totiž v originále nový bestseller z dílny Susan Sontag s názvem In America a mezi hosty se objeví například takové osobnosti jako Wiliam Styron - autor známého románu Sophiina volba."

Susan Sontag ovšem samozřejmě nebude jediným známým jménem na týdenním setkání spisovatelů. Jeho účastníci zde budou mít možnost potkat například Roberta Stonea (autora románu Žoldáci), Aharon Appelfelda, Menise Koumandarease či Josefa Škvoreckého. Součástí bohatého týdenního programu budou samozřejmě autogramiády, čtení, hovory a mezinárodní večery věnované literatuře konkrétní země.