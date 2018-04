Jižní Korea je v zákonech o mobilech před Spojenými státy

New York bude prvním ze států USA, ve kterém bude zakázáno během jízdy držet mobilní telefon. V pondělí by o návrhu zákona, který používání mobilního telefonu za jízdy zakazuje, měl hlasovat newyorkský kongres. Předpokládá se, že návrh bez problémů projde. Pro jeho přijetí je plných 87 procent obyvatel New Yorku.

V posledních týdnech se ve Spojených státech rozpoutala živá debata na téma používání mobilního telefonu během řízení auta. Po několika vážných nehodách, které byly prokazatelně zapříčiněny nepozorností telefonujícího řidiče, doporučil federální senát přijetí nového zákona v jednotlivých státech. New York by měl být prvním, ve kterém vejde zákon v platnost, a to od prvního prosince 2001. Již měsíc před tímto termínem však začnou policisté případné provinilce upozorňovat na jejich nedbalost. Pokuta za porušení tohoto zákona může dosáhnout výše až 100 USD (necelé 4000 Kč).

Pro ty, kteří si na nové omezení budou muset zvyknout, je zde ještě jedna klička, která je může ušetřit pokuty. Až do konce února 2002 totiž mají řidiči, kteří se proti zákazu proviní, možnost se pokutě vyhnout. Odpuštěna jim bude v případě, že řidič v určené lhůtě předloží potvrzení o koupi hands-free, které mu umožní telefonovat za jízdy bez použití rukou.

Pro obchodníky s příslušenstvím by mohlo období okolo vánoc přinést nemalé zisky, neboť podle odhadů je ve státě New York alesoň šest milionů majitelů mobilních telefonů, kteří nemají přenosnou ani těžkou auto-hands-free sadu.

Kromě New Yorku i několik dalších států, například Kalifornie nebo Arizony, přijalo zákony omezující použití telefonů. New York je však prvním, který volání za jízdy zakáže úplně. Výjimkou jsou jen případy nouze.

Pro zajímavost, na opačné straně zeměkoule, v Jižní Koreji, vejde podobný zákon v platnost již za pár dní. Od 30. června bude používání telefonu za jízdy zakázáno, pokuty by měli začít policisté rozdávat až od prvního srpna. Přistižení řidiči zaplatí 60 000 wonů, což je více než 1800 korun.

Pochopitelně stejně jako v jiných státech, kde je řízení s mobilním telefonem v ruce zakázáno, vše teď závisí na policistech. Z vlastní zkušenosti víme, že zákon je jedna věc a jeho dodržování druhá. V České republice platí zákon o používání mobilu za jízdy již od ledna 2001, ale policisté jeho porušování zatím přehlížejí. Možná jim půjdou příkladem policisté v New Yorku a Jižní Koreji.