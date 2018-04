Jízdní řády na MHD, Windows Treo a recenze Tungstenu T5 (Palmare 44. týden)

období pondělí, 1. listopadu 2004 – pátek, 5. listopadu 2004

pondělí

Psaní na PDA jako s mobilem, binární hodiny a římská kalkulačka (PalmareFreeware 103)

Osm novinek naší freewarové rubriky čeká na vaše stažení. Můžete si přečíst o programu Don't Forget Dates, se kterým již nikdy nezapomenete na narozeniny či výročí. Memoria procvičí vaše mozkové závity a Watchmaker ukáže ten správný čas.

úterý

Mějte akumulátor vždy pod kontrolou (recenze programu PAjDA Battery)

Vadí vám, že ve svých oblíbených aplikacích na Palmu nemůžete sledovat stav baterie? Pak je tu český program PAjDA Battery, který vám zajisté pomůže.

středa

PALMAREPORT: palmOne připravuje Windows Treo - solární batoh - zdrojový kód TomTom Go

Společnost palmOne hodlá dodávat kromě Palm OS komunikátoru Treo také verzi s operačním systémem Windows; Výrobce navigačních systémů zveřejnil zdrojový kód svého TomTom Go; The Reactor - batoh se solárním pohonem.

Nokia 7710 - mobil nebo PDA?

MOBIL.CZ Nokia včera představila nový komunikátor vybavený operačním systémem Symbian Series 90. Nokia 7710 má rozměrný dotykový displej, megapixelový fotoaparát, podporu pásem 900/1800 a 1900 MHz a vestavěnou paměť 90 MB. V balení bude standardně MMC karta s kapacitou 128 MB.

čtvrtek

Vylepšené jízdní řády MHD pro PalmOS (druhá recenze)

Autor programu MHD, kterou jsme vám již představili, vydal novou verzi této aplikace. Ta je určena pro ty, kdo často cestují pražskou MHD a potřebují mít intervaly jednotlivých spojů v kapse. Nová verze obsahuje několik nových užitečných funkcí.

CECT S900 - čínský smartphone s linuxem

MOBIL.CZ Čínská společnost CEC Telecom, známá třeba spoluprácí s Philipsem, připravila nový chytrý telefon s operačním systémem Linux. Telefon má dobrou výbavu, přitom by neměl být nikterak drahý. Předpokládaná cena je pod 300 Eur.

pátek

Velká recenze PDA Tungsten T5

Dlouho očekávaný Tungsten T5 se začíná pomalu prodávat a my vám přinášíme jeho recenzi. Co se nám na nejnovějším modelu palmOne líbilo a z čeho naopak fanoušek řady T zřejmě příliš nadšen nebude?