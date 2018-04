Jízdní řády MHD na PalmOS

Asi každý, kdo cestuje městskou hromadnou dopravou se již setkal s tím, že si potřeboval najít konkrétní spoj. K tomu lze využít buď internet, nebo některý z tomu určených programů - dnes si představíme aplikaci MHD.

Program MHD je freeware a vychází z původní koncepce. Ta však měla jedno velké omezení a tím byl počet databází, které bylo nutné do Palmu přenést. Když spočítáme všechny linky v Praze přes autobusy, tramvaje atp., dostaneme se k třímístnému číslu. To bylo neakceptovatelné. Proto vznikla databáze ucelená, která v sobě obsahuje veškeré informace. Má to pochopitelně své klady, avšak také nevýhody. Výhodou je, že máte všechna data pohromadě. Musíte však při změně linky přehrát celou databázi na místo jedné malé. V paměti RAM máte větší pořádek. A „instalace“ aplikace s daty, pokud se to tak dá nazvat, je také user friendly pro všechny ty, kteří PC a IT technologiím moc neholdují.

Aplikace je v současné době ve fázi BETA, již nyní však nabízí mnohé. Každý, kdo program vyzkouší, zjistí, že ovládání je velice jednoduché. Na první obrazovce se zobrazují informace nejenom o verzi aplikace, ale také platnost dat v interní databázi. Zatím funguje pouze tlačítko Linky. To vás přesune do seznamu, kde si vyberete, z jaké části si budete data volit, na výběr jsou následující možnosti:

Metro – trasy metra (A, B, C)

Tram – linky tramvají

Bus – autobusové spojení v Praze

RegBus – regionalní autobusy, linky PID 3xx

NBus – noční autobusy 5xx

NTram – noční tramvaje 5x

NáhrD – náhradní doprava Xx

Lan – lanová dráha na Petřín

ŠkBus – školní autobus

InvBus – invalidní autobus s plošinou pro vozíčkáře Ix

Sml – smluvní dopravci, zvláštní linky na výstavy atp.

Po vybrání kategorie již jen stačí zvolit příslušnou linku. V pravé tabulce se zobrazí její trasa s výpisem zastávek. Po kliknutí na příslušnou se zobrazí jízdní řád dané zastávky. V něm je pak možné si zvolit i opačný směr.

Aplikace MHD zabírá v paměti RAM 15kB, databáze jsou na tom hůře, v Palmu uberou 722kB, což je opravdu hodně. Avšak záběr, který se v nich nachází, je úžasný. Určitě by bylo fajn, pokud by data šla přesunout na paměťovou kartu, nebo kdyby existovala možnost z dat vyřadit ta, která si uživatel nepřeje či je nevyužije.

Vzhledem k tomu, že aplikace je zatím ve verzi BETA, mohou se v ní vyskytnout různá úskalí. Např., pokud si zvolíte nějakou linku a kliknete na zviditelnění jízdního řádu. Zjistíte, že směr, kterým jedete, není uveden až na konečnou, ale na jinou zastávku cestou. Musíte tak trasu znát, abyste se nespletli…

Aplikaci je možné si stáhnout na autorových stránkách: mhd.px.cz.