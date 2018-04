Již zbývá pět dnů do krachu počítačových systémů. Je pondělí a tudíž další den, kdy se nám nechce pracovat. Mezi svátky už tuplem ne a při pomyšlení na to, že za pár dnů se stejně data z počítačů vymažou to můžeme rovnou zabalit.Tento týden to ale balit rozhodně nebudeme, ale také nebudeme vycházet v plné síle, jako obvykle. Zato se budeme snažit mít kvalitnější články a také se budeme snažit, abychom sebrali přes týden sílu, kterou jsme si společně s chutí do práce zanechali někde, kde bychom ji později zaručeně našli. Nuže naše redakce se tyto dvě věci vydá hledat a těšíme se na vaše ohlasy na nadcházející články.