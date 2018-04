Již žádný zmeškaný autobus a navigační software zdarma

Naše downloadové odkazy směrují většinou mimo náš server. Nemůžeme ovlivnit to, že tvůrce aplikace změní odkaz, aplikaci stáhne, či jeho server má výpadky. Nemůžeme samozřejmě zajišťovat rozesílání takto problémových aplikací e-mailem. Z tohoto důvodu jsme ovšem rádi, když nás na problémy s downloady upozorníte - většina z nich je totiž způsobena novou verzí a změnou URL. Děkujeme za pochopení.

POCKET PC

SP TimeSync

SP TimeSync je program umožňující synchronizaci času jak v PC, tak v PDA a to přes server atomových hodin.

Aplikace je kromě angličtiny dostupná také v dalších 12 jazycích, mezi nimiž nechybí ani čeština.

RoadMap

Pokud vlastníte GPS přijímač a nechce se vám hned kupovat drahé mapy, můžete vyzkoušet program RoadMap. Tyto mapy jsou vyvíjeny pod GPL licencí a navigaci umožňují používat jak pod Linuxem či Unixem, tak v PocketPC zařízeních.

MetrO

Program MetrO jistě netřeba představovat. Aplikace, která je dostupná již ve 30 jazycích obsahuje trasy metra či dalších prostředků MHD ve více než 300 městech. Nově mezi světové destinace v databázi přibylo francouzské Nice, Montélimar a Voiron nebo maďarský Szeged. Změna byla provedena v další řadě z nich, stejně jako byly opraveny některé chyby programu.

AM TasksPlus

AM TasksPlus je užitečným plug-inem do Today. Umožňuje plnou nastavitelnost toho, co se má v Today zobrazovat. Kromě angličtiny je možné AM TasksPlus lokalizovat také do několika dalších jazyků včetně naší mateřštiny a to díky jazykovým balíčkům - nová verze podporuje také polštinu a řečtinu.

PALM OS

MOVEMENTO

Přehrávačem MOD souborů je nový program MOVEMENTO. Umožňuje poslech na pozadí, běh v powersave módu nebo tvorbu playlistů.

ChaserDig

Logická hra, ve které je vaším úkolem posbírat všechny diamanty. K úspěchu nevystačíte jen mačkáním různých tlačítek, ale musíte také použít hlavu. To aby se třeba nestalo, že jste se prokopali nenávratně hluboko nebo naopak příliš blízko nebezpečných nepřátel. Ve hře, která byla ještě donedávna za poplatek se nachází 80 úrovní.

Price Tag

Aplikace Price Tag slouží k porovnávání cen stejného zboží v různých obchodech a vedení si záznamů o nich. Mezi jednotlivým zbožím či obchody lze následně přehledně listovat, editovat či je mazat.

MileageX

Program na evidenci čerpání pohonných hmot. Aplikace má klávesničku, která vám usnadní vkládání údajů přímo u pumpy. K dispozici na stránkách výrobce je i desktopový kooperující program MileageX Desktop.

