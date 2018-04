Již za 2000 korun můžete mít velmi prapodivný mobil

Černý, nebo červený? Velký, nebo malý? Také už vás omrzely běžné parametry mobilních telefonů, jako je barva nebo velikost? Pokud se toužíte rozhodovat podle něčeho diametrálně odlišného a chcete, aby váš budoucí telefon byl opravdu netradiční, pak čtete ten správný článek.

Hračku, auto, nebo cigaretovou krabičku? I tak se můžete ptát při výběru mobilu. Internetový portál Specialphones.eu totiž nabízí k prodeji telefony, jejichž design vaše okolí přinejmenším překvapí. Vybrali jsme nejvýstřednější modely.

Mobil, nebo automobil? Obojí!

Na první pohled model automobilu Ferrari, na druhý i mobilní telefon. To je přístroj, který můžete koupit za necelých dvě stě amerických dolarů, tedy zhruba tři tisíce korun.

Člověk by si řekl, že mobil s tímto designem nebude disponovat moc velkou škálou moderních funkcí. Opak je však pravdou. Nejenže displej zobrazí 262 tisíc barevných odstínů, ale můžete si na něm dokonce pouštět filmy ve formátu MP4 a 3GP. "Mobilní formule" navíc slouží i jako MP3 přehrávač.

Telefon je k dispozici v červené a žluté barvě. Jeho rozměry jsou 120 x 42 x 20 milimetrů a hmotnost má hodnotu pouhých 82 gramů. Velká zátěž to pro vaši kapsu rozhodně nebude. Automobiloví milovníci, tohle je telefon pro vás!

Myšák, který v sobě ukrývá triální telefon

A teď pro změnu zase něco pro nejmladší uživatele mobilních telefonů. Pod obličejem jakéhosi myšáka, kterého lze zavěsit na krk, se skrývá mobilní telefon, který podporuje tři GSM pásma (900 / 1800 / 1900 MHz).

Displej dokáže stejně jako formule zobrazit až 262 tisíc barev a jeho rozlišení je 128 x 160 pixelů. Telefon netradiční podoby disponuje všemi důležitými funkcemi, které by vaše ratolest mohla po mobilu požadovat. Jmenujme například hry, MP3 přehrávač či zabudované FM rádio bez nutnosti připojovat sluchátka. Anténa je přímo v přístroji.

Telefonující myšák, který váží velmi přijatelných 80 gramů, stojí 225 amerických dolarů, tedy v přepočtu asi 3 600 korun.

Je libo vysílačku Jamese Bonda?

Jestliže dopodrobna znáte všechny úspěchy britského agenta 007, určitě se vám bude zamlouvat mobil v podobě jeho vysílačky.

I když telefon na první pohled vypadá velice jednoduše, může nabídnout například MP3 přehrávač, displej o úhlopříčce dvou palců či digitální fotoaparát s rozlišením 1,3 Mpix.

Mobil pro agenta s kovovou klávesnicí a rozměry 98 x 39 x 33 milimetrů můžete koupit za velmi lákavých 110 dolarů. Díky příznivému kurzu naší měny k americké vás vysílačka Jamese Bonda vyjde na necelé dva tisíce korun.

Co byste řekli na ručně vyráběný mobil ze dřeva?

Pokud se vám příčí kupovat mobil, který mají tisíce jiných lidí po celém světě a které sjíždějí z výrobních pásů jeden za druhým, tento kousek je určen právě vám.

Povrch ručně vyráběného mobilního telefonu je téměř celý z růžového dřeva, což dodává přístroji opravdový styl. Na tomto modelu dokonce najdeme ozdobné detaily, které jsou z ryzího zlata. Nejen design, ale i technická výbava potěší. Dřevěný mobil nabídne dotykový displej se zobrazením 262 tisíc barev, MP3 a MP4 přehrávač či podporu multimediálních zpráv.

Za luxusní mobil si však budete muset připlatit. Vyjde vás na 560 dolarů, tedy zhruba devět tisíc korun. Ve srovnání s cenami telefonů na našem trhu to ale stále stojí za zvážení.

Tomu se říká dva v jednom!

Krabička od cigaret za 140 dolarů? Tak to tu ještě opravdu nebylo. Nenechte se ale zmýlit. Kromě cigaret v ní za cenu přes dva tisíce korun naleznete i mobilní telefon.

Mobil s velmi netradičním designem nabízí všechny základní funkce. Od displeje s 262 tisíci barvami přes MP3 a MP4 přehrávač až k datové technologii GPRS či multimediálním zprávám. Jste-li kuřáky, vaše kapsy budou od teď o něco lehčí - místo dvou krabiček v nich můžete nosit jen jednu.

Přístroj dvou tváří: Na jedné mobil, na druhé rádio

Za necelých 160 dolarů, tedy v přepočtu přes dva a půl tisíce korun, si můžete koupit mobilní telefon a klasické přenosné rádio v jednom. Stylový design a bílý kabátek není to jediné, co tento model nabízí. Nad pokročilými funkcemi určitě nos také neohrnete.

Telefon disponuje displejem o úhlopříčce 2,4 palce, který zobrazí také až čtvrt milionu barevných odstínů. Tedy na jedné straně. Na té druhé najdeme klasický rozhlasový přijímač s výkonným reproduktorem.

Na povrch telefonu se vešla i čočka digitálního fotoaparátu, která dokáže pořídit fotografie o rozlišení dvou megapixelů. Telefon přehraje jak MP3 soubory, tak i video ve formátu MP3 nebo 3GP. Nechybí ani MMS či hry.

Výdrž telefonu, který váží 100 gramů a jeho rozměry jsou 108 x 49 x 16,5 milimetrů, se pohybuje mezi 50-150 hodinami. Záleží samozřejmě na tom, do jaké míry mobil zatěžujete, především jak často si nahlas pouštíte rádio.

Vybrali jste si?

Mobilní telefony, které jsme si dnes představili, pravděpodobně nikdo z vašich známých nemá. I když jsou lecčím zvláštní a velmi originální, jejich cena i s přičtením poštovného není tak vysoká, jak by se mohlo zdát. Kromě dřevěného mobilu lze každý z dnes představených modelů pořídit do pěti tisíc korun.

Přestože vám nenabídnou nejmodernější funkce současnosti, základní úkony jako je telefonování nebo psaní textových zpráv hravě zvládnou. A co si budeme povídat, vzhled je v některých případech důležitější než to, co se nachází uvnitř.