Již rok a půl máme v ČR tři operátory sítí GSM. Pokrytí Eurotelu a RadioMobilu je zcela srovnatelné a ani Oskar se již nemá zač stydět. Rozhodování pro tu či onu síť je proto stále složitější. Přesto dosud existují velké společnosti, které vycházejí z modelů starých několik let a svůj výběr operátora řídí podle toho, co kdysi byla pravda. "Oni přeci mají špatné pokrytí, to přeci ví každý", je argument manažerů těchto společností. Dokud se budou firmy rozhodovat tímto způsobem, bez kvalifikovaného výběru nebo výběrového řízení, bude u zmatek nejen v telekomunikacích. Jestli si můžeme vybrat, měli bychom ve vlastním zájmu prověřit všechny nabízené možnosti a teprve potom se rozhodnout. Ne dát na to, že jedna paní povídala.