Již předevčírem jsem žehral na úmorné vedro. Včera bylo místy o něco lépe, ale na práci v rohové kanceláři, do které se opírá slunce od rána do večera, to stejně moc není. Když teď dopisuji editorial, je deset večer a napadá mě řešení. Co kdybychom všichni pracovali přes léto večer a v noci? Podnebí je přeci jen příjemnější, řada z nás navíc ušetří za návštěvy barů a práce půjde každopádně lépe od ruky. Jen to musíme svým šéfům navrhnout všichni najednou. Což takhle v pondělí?