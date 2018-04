Již poněkolikáté (a doufám, že naposled) jsem učinil objev. Jste-li něčeho šéfem, musíte se podle toho chovat. Alespoň trochu. Pokud se tak nechováte, začnou vás lidé brát jako osobu, která je z jakéhokoli důvodu hodna menšího zřetele, než ti ostatní. Výsledek je ten, že sami sobě podříznete větev a projektu, na němž pracujete, to také neprospěje.Jestli máte nějaký cíl, ostatní to musí vědět, respektovat to, případně odejít. Je samozřejmě dobré, když se i ve chvíli šéfovství dovedete chovat jako člověk. Váš příští nadřízený vás pravděpodobně díky tomu nesrazí ze schodů.Snažím se zkrátka říct to, že když jste šéfem, máte se podle toho chovat. Zároveň však musíte mít na paměti staré latinské rčení, "Když jdeš po schodech vzhůru, nezapoměň každého slušně pozdravit, protože si Ti může stát, že půjdeš po schodech dolů a všechny ty lidi znovu potkáš". A to by mělo platit nejenom pro šéfy.