Již dlouho se ví, že základnové stanice sítí celulárních telefonů nemusí hyzdit krajinu tak, jak je to nyní běžné. Ovšem jen málokdy nám zatím operátoři poskytli ten zážitek nevidět antény na nejbližší střeše či nejvyšším kopci. Spíš jsme si zvykli na to, že vídáme dva až tři anténní stožáry vedle sebe... Nečekaně se nám však podařilo najít základnovou stanici, jejíž antény se tváří jako větve stromu. A pak že to nejde. Jen chtít.