Jistě jste si všimli, že titulní stránka serveru je v podivném stavu. Je na ní totiž první část průzkumu našich čtenářů, tedy vás. Rozhodli jsme se udělat větší a seriosní průzkum toho, co byste u nás chtěli číst a co by se vám na nás líbilo. Základem toho je zjistit demografickou strukturu čtenářů - toliko nám bylo vysvětleno od specialistů na průzkumy. Dokonce nám i vysvětlili, že správný dotazník na internetu musí nahradit titulní stránku, abychom zjistili poměr lidí ochotných dotazník vyplnit vůči nevyplnivším. Doufáme, že to jeden den vydržíte, zítra se vrátí vše do starých kolejí. Je zbytečné nám ohledně toho rozzuřeně emailovat - stejně bychom vám nemohli odpovědět nic jiného, než že je to nutné.