Jistě jste si všimli, že tento týden přinášíme méně zpráv. Je to proto, že právě ukončujeme "operaci Mojžíš", tedy převod několika desítek tisíc článků ze starého formátu redakčního systému do nové databáze Genesis II. Bohužel se totiž v říjnu ukázalo, že několik tisícovek článků hlavně staršího data nepůjde převést automaticky a bude muset nastoupit ruční práce. Stalo se a dnes jsou snad již všechny články v Genesis II (to je to, kde URL začíná jako beta.mobil.cz). Proto jsme také změnily odkazy v menu a napříště i archivy rubrik již budou servírovány z Genesis II a tedy vždy on-line a aktuální (to dříve nebylo zdaleka pravidlem). Některé rubriky zatím nefungují (BTS), sem tam je ještě zmatek, ale pracujeme na tom, aby bylo všechno v novém tisíciletí tak, jak má. Alespoň na našem serveru.