Jistě jste si všimli, že Prahou proběhla vlna demonstrací proti MMF - vzhledem k tomu, že máme kanceláře na rohu Sokolské a Rumunské, měli jsme na srážky policistů s demonstranty ten nejlepší pohled přímo z kanceláře. Věřte, moc dobře pracovat se přitom nedá, navíc jít v takové situaci na oběd či pro zápůjčku mobilu, je o rozbití huby. A dostat se z kanceláře přes kordony demonstrantů či policistů domů není o nic lepší. Když ale Leningrad obléhali Němci, zdejší divadla hrála, a tak i my jsme pracovali. Nepracujeme ovšem ve čtvrtek, protože jest to svátek Vraždy ve státním zájmu (nejdříve jistá rodina Slavníkovců, pak Vašek, jehož slavíme). Co z toho plyne? Že u dalšího vydání Mobil serveru se setkáme až v pátek. Užijte si den sváteční.