Do Rady ČTÚ míří uznávaný expert Peterka. To hlavní měnit nechci, říká

O Peterkovi se v souvislosti s uvolněným místem v Radě Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) po jeho bývalém předsedovi Pavlovi Dvořákovi spekuluje už více než měsíc. Už v polovině května v reakci na tweet novináře Filipa Rožánka sám Peterka uvedl, že „je ochoten do toho jít“.

Páteční Lidové noviny (LN) pak uvedly, že nominace Peterky je již jistá. „Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek navrhne vládě 3. června do Rady ČTÚ Jiřího Peterku. Vzhledem k jeho dlouholetým zkušenostem v oblasti elektronických komunikací a znalosti evropského regulačního rámce lze očekávat, že bude pro radu značným přínosem. Nejen svým profesním zaměřením, ale i nabytými životními zkušenostmi,“ sdělil LN mluvčí MPO František Kotrba.

Jíří Peterka Vysokoškolský pedagog na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, katedře softwarového inženýrství. Od roku 1996 působí jako nezávislý konzultant a publicista, publikační činnosti se věnuje od roku 1991. Píše o tématech telekomunikací, nověji pak elektronických komunikací, včetně aspektů regulace či konvergence. Pravidelně se účastní odborných konferencí a seminářů. Je ženatý a má dvě děti.

Nominace vysokoškolského pedagoga potěšila zejména odbornou veřejnost, která v Peterkově osobě vidí člověka na slovo vzatého. Na rozdíl od Pavla Dvořáka, který byl v odborných kruzích znám svým prooperátorským přístupem. Pevnou osobnost ostatně Peterka potvrdil i redakci iDNES.cz: „Nikdo mi žádné úkoly ani jiné zadání nedával, ani se o to nepokoušel. A zcela na rovinu: kdyby tomu tak bylo a někdo mne chtěl do Rady nějak vysílat a nějak mne úkolovat, rozhodně bych do toho nešel,“ řekl rezolutně ke své nominaci.

Chci přispět k současnému trendu

Peterka už jednou do Rady ČTÚ nominován byl, a to před víc než deseti lety v době působení ministra informatiky Vladimíra Mlynáře. Tehdy však neprošel. Nyní má podporu zejména hnutí ANO a přiklonil se k němu i vicepremiér pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). V pětičlenné Radě ČTÚ tak Peterka usedne vedle předsedy Jaromíra Nováka a členů Josefa Bednáře, Jana Dubna a Ondřeje Malého. Nic zásadního však v úřadu měnit nechce, nynější vývoj má za správný.

„Když noví lidé přichází na nová místa, obvykle mají nějaká předsevzetí ohledně toho, co by chtěli změnit. Já bych naopak rád přispěl k tomu, aby se to hlavní nezměnilo. Mám tím na mysli celkové chování úřadu, který je v poslední době (od nástupu současného předsedy) výrazně otevřenější, a také celkově odvážnější: lépe komunikuje s veřejností, více se stará o spotřebitele, a je celkově vyváženější v přístupu ke všem hráčům na telekomunikačním trhu,“ řekl iDNES.cz.

Dále ocenil, že se úřad za současného vedení „nebojí mít své vlastní názory a stát si za nimi, i když se třeba liší od názorů resortního ministerstva“. „Například pokud jde o nápad na zpoplatnění bezlicenčních frekvencí, v závislosti na účelu jejich využití,“ uvedl jeden příklad Peterka. Jeho jmenováním Rada ČTÚ získá dalšího prospotřebitelsky smýšlejícího zástupce.