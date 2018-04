Jiří Kajínek má smůlu. Šel do vězení za nájemnou vraždu (kterou nakonec možná ani nespáchal). Kdyby s něčím podobným počkal do dnešních dnů, nejenže by nemusel být psancem, ale ani by k tomu nepotřeboval zbrojní pas, jen mobilní telefon. Právě jeho prostřednictvím - telefonu, ne Kajínka - se ve Finsku po éteru šíří nová hra. Její disciplína? Nájemná vražda.