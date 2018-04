Jiří Hájek, tiskový mluvčí T-Mobilu, odpovídal na dotazy čtenářů

Nedávno jsme u nás publikovali článek T-Mobile na hraně, v němž Patrick Zandl analyzoval situaci na českém mobilním trhu a zabýval se především cenovou politikou společnosti T-Mobile, jejím vztahem k zákazníkům a výhledy, které tato společnost na našem trhu má. Text vzbudil bouřlivé reakce. Rozhodli jsme se proto uspořádat on-line chat s Jiřím Hájkem, manažerem firemní komunikace společnosti RadioMobil, jehož přepis vám nyní nabízíme. Vzhledem k tomu, že bylo celkově položeno přes 300 dotazů, je jasné, že se nedostalo na všechny. Z dosud nezodpovězených dotazů jsme vybrali ty, které nebyly tématicky probrány v následujících odpovědích a zaslali jsme je Jiřímu Hájkovi emailem. Ten na ně slíbil v dohledné době odpovědět.

Co říkáte na plánovaný bojkot exPaegasu 28.1.? (xxxx xxxx)

Jiří Hájek odpovídá: Pochopitelně nás to netěší, věříme, že i dnešní chat na Mobil.cz přispěl k tomu, že diskuse budeméně emotivní a více založená na konkrétních faktech. Děkujeme všem čtenářům za účast i podněty k zamyšlení.

Radiomobil má u zákazníků tady na Moravě velmi dobrou pověst, a je stále nejprodávanější. U Oskara chybí jakákoli pozdější podpora a zázemí. Oskar ale tvrdě konkuruje cenou, proč právě Radiomobil musel být první zrovna ve zpoplatnění SMS z internetu, v tomhle bych zrovna nespěchal. Za nějakou dobu se situace uklidní a Eurotel z Oskarem zavedou vklidu a potichu totéž a nikdo se už nad tím nepozastaví, nebylo lepší v tomhle počkat??? (Mobilhit s.r.o.)

Jiří Hájek odpovídá: Z dlouhodobého hlediska je často někdy nutné udělat krátkodobě nepopulární opatření. Nechceme investovat do pro nás ztrátové služby, jež využívá kdokoliv, ale chceme naše investice směřovat do rozvoje nových produktů a služeb pro naše zákazníky.

Nemyslíte si, že by T-Mobile získal mnoho nových zákazníků, kdyby umožnil posílat zdarma limitovaný počet SMS z t-zones pouze svým zákazníkům? Vaši zákazníci by tak oproti ostatním získali zcela exkluzivní postavení, protože by jako jediní mohli zdarma posílat určitý počet SMS do sítě T-Mobile zdarma. Připravované změny zákazníky T-Mobile naopak nutí k odchodu, protože ztrácí možnost přijímat bezplatné SMS od svých přátel a jediná "ekluzivita", která jim v tomto směru zůstává, je internetové zasílání SMS do své sítě za náklady dle svého tarifu zvýšené o poplatky za připojení k internetu. Rád bych slyšel odpověď především na první dvě věty svého dotazu. Děkuji. (Michal Sveda)

Jiří Hájek odpovídá: Případné změny do budoucna nevylučuji.

Kolik stála reklama na T-Mobile se Steffi Grafovou a Andrem Agassim? (Jiří Trubic)

Jiří Hájek odpovídá: Pokud vezmete v úvahu, že kampaň běžela po celé Evropě, byla její cena velmi příznivá.

Myslel jsem,ze cena SMS 2,8Kc(u TWIST stand.) je tak vysoka,protoze dotuji smsky z i-netu.Takze bych cekal, ze pokud zrusite smsky z i-netu zadara,tak markantne zlevnite sms z mobilu?!Vzdyt se rika ze operator ma ma smsce 90% rabat.Nebo ne? (Jan Šafra)

Jiří Hájek odpovídá: Pro Twist nabízíme tři tarify s cenou SMS od 1,80 do 3 korun.

Dobry den pane Hajku. Mam otazky ohledne chystaneho zpoplatneni presmerovanych emailu na mobil. Nemyslite si, ze toto zpoplatneni prakticky znici schranku MobileBox /Easy/ ? Pak tato schranka /Easy/ bude stejna jako je spousta dalsich na internetu a prave ta spousta dalsich je ve vetsine pripadu spolehlivejsi a ma podstatne propracovanejsi filtry. Druha otazka: Bude notifikace zdarma i soucasti schranky Easy a pokud ano, bude obsahovat i blizsi udaje o mailu /odesilatel, predmet, velikost/ nez jen informaci o doruceni noveho emailu. Dekuji. (Miroslav Stenchlý)

Jiří Hájek odpovídá: viz. předchozí odpovědi

Uvažuje T-Mobile o zprovoznění nějakého nového tarifu či paušálu pro levnější SMS jako má Oskar a Eurotel? Např SMS za desítky haléřů? Děkuji Vám za odpověď! (Jiří Trubic)

Jiří Hájek odpovídá: Neustále monitorujeme nabídku na trhu a pokud to bude situace vyžadovat, budeme samozřejmě flexibilně reagovat.

Webová brána pouze pro registrované v t-zones, proč ne? Ale proč placená nebo proč ne za nižší cenu, nejlépe za stisk "Odeslat", nikoliv za každou část zprávy? (Ondřej Topinka)

Jiří Hájek odpovídá: viz. předchozí odpovědi

Jak hodlá T-mobile zajistit ochranu před nevyžádanými zprávami zasílanými na t-email? Jak je známo, každá emailová adresa se časem dostane do rukou spammerů (pokud ji tedy uživatel skutečně používá k tomu, k čemu je určena, tedy ke komunikaci). Je známo, že spammeři své adresy mění a jsou tudíž neodfiltrovatelní. Jak mi bude zaručeno, že mne spam nebude stát při přeposlání na mobil 1,- Kč dle mého tarifu? (Pavel Hubka)

Jiří Hájek odpovídá: Jedním z důvodů zpoplatnění byli i spameři. Zákazník si nyní sám bude moci nastavit přeposílání emailů včetně filtrů.

Dobry den, chtel bych se zeptat, zdali se neuvazuje o tarifikaci po vterinach od prvni vteriny volani a ne az po minute. Tohle mi prijde dost nefer. Provolam 10 vterin a zaplatim celou minutu. Vam to nefer neprijde? Diky za odpoved [bycek] (Tomas Jedno)

Jiří Hájek odpovídá: V současné chvíli o tom neuvažujeme.

Dobrý den pane Hájku!Předem musím poznamenat,že Vám nezávidím Vaši funkci tiskového mluvčího T-Mobile,protože v tomto období jste nositelem špatných zpráv a to je úloha nelehká.Chci se Vás zeptat na následující:1)Máte nějaké informace o tom,že spol. T-Mobile chce pohltit Vodafone?2)Myslíte si,že připravovaná opatření budou ku prospěchu věci?Je na tom opravdu spol. T-Mobile tak dobře,že může se svými zákazníky jednat arogantně?3)Jsou si čelní představitelé spol. RadioMobil a.s. vědomi,že připravovaná opatření jdou proti zákazníkovi a že zřejmě dojde k odlivu několika procent zákazníků ke konkurenci?Mnohokráte děkuji za odpověď. (František Novák)

Jiří Hájek odpovídá: viz. předchozí odpovědi.

Dobrý den pane Hájku. Nevadí mi ani tolik zdražování, mám 200HIT, ale způsob, jakým mi byla skutečnost sdělena. Zdá se mi to nepřiměřené, zákazníkovi, platícímu kolem 4 tisíc měsíčně upozornění typu "podívej se na net, nebo zajdi k nám do prodejny, ať víš kolik budeš platit". Navíc mi toto upozonění přišlo teprve včera. Proč nebylo upozornění například součástí účtu? Předem děkuji za odpověď a jsem s pozdravem Jan Růžička (Jan Růžička)

Jiří Hájek odpovídá: Informaci o nových cenách sdělujeme jednak na našich webovských stránkách, zasláním SMS zprávy všem zákazníkům a tarifním zákazníkům přílohou k vyúčtování služeb.

Predpokladam, ze od TMo odejde tolik lidi, vratite vse zpet? Nebo dokonce, abyste nalakali lidi zpet, zvyhodnite Twist Standard (tj. nizsi volani do TMo po cely den, uctovani 30s+1s)??Dekuji (Standa Mun)

Jiří Hájek odpovídá: Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by došlo k výraznému odlivu našich zákazníků.

Platí že smlouvu podepsanou s T-Mobile na dobu určitou můžeme bez sankcí vypovědět do 16.1.2003, podle všeobecných obchodních podmínek tak, ze nebudu platit nic a mobil pristoj mi zustane? (TOm Dus)

Jiří Hájek odpovídá: Ano, platí.

Dobry den, jako reakci na zpoplatneni sms z internetu by me zajimalo jakym zpusobem bude zpoplatnena notifikace na mobilni telefon, tedy oznameni o doruceni. (Tom Morke)

Jiří Hájek odpovídá: viz. předchozí odpovědi

Jak si myslite, ze zareaguje zakaznik jako ja (3 roky u TM, 400 HIT, ucty kolem 4000/mesic, "vyznamny zakaznik"), kdyz jednostranne zdrazite, zejmena volani z mych partnerskych SIMek? (Dan Teply)

Jiří Hájek odpovídá: Jak jsme již uvedli, volání u Partner karet zůstává nezměněné, mění se pouze cena SMS zprávy. Pro tarif 400 HIT se nic nemění.

Jaky ocekavate zisk firmy v roce 2003? Preji Vam, aby byl nizsi nez loni...konecne byste dostali za vyucenou. :o) Ale asi to mate dobre spocitane, co? Kolik lidi se podili na tvorbe cen T-Mobilu? (jarry curry)

Jiří Hájek odpovídá: K finančních ukazatelům na letošní rok se nemohu vyjadřovat z důvodů informační povinnosti k burzám akcií. Cenové změny byly diskutovány napříč celou firmou a předcházela jim důkladná analýza.

Zdrazuje se (vedle SMS) i hovorne u partneru I a II nebo zustavaji poplatky u partneru stejne tam, kde se nemeni ani u "materske" SIMky? (Dan Teply)

Jiří Hájek odpovídá: U partnerů se nemění hovorné, dochází ke změně účtování - po jedné minutě bude účtováno po vteřinách.

Dobry den, chci se zeptat Jak T-Mobile vnima soucasnou "vlnu odporu" proti zmene cen ze strany zakazniku? Domniva se, ze jde pouze o nejakou bezvyznamnou skupinu? Domniva se, ze tito zakaznici pouze nepochopili spravnost nove cenove politiky? Diva se na ne jako na zbloudile ovecky, ktere je treba privest na spravnou cestu nebo spise jako na segment zakazniku o ktery prijdou protoze vzdycky se najde nekdo komu se to nebude libit? (Josef Muknsnabl)

Jiří Hájek odpovídá: Reakce sledujeme, mrzí nás, že díky některým nepřesným informacím otištěných v tisku došlo k rozšíření zbytečných pochybností.

Mám ještě jednu otázku, proč se teď tak často hovoří o pohlcení T-mobile firmou Vodafone? (Roman Foltyn)

Jiří Hájek odpovídá: viz. předchozí odpovědi

Moje manzelka presla v ramci 2 MESICNICH pausalu zdarma z twistu na tarif. Protoze jsme chteli, aby mesic zdarma byl co nejdelsi, tak jsme smlouvu sepsali 7.10.(Myslel jsem, ze zuctovaci obdobi konci ke konci kalendarniho mesice). 3 pracovni dny trva nez se zmena uskutecni (informace od partnera T-Mobile). T-Mobile vyuctoval sluzby jiz 19.10!!!, takze MESICNI pausal trval jen 9 DNI!!!. Dotazy : 1. Proc trva MESICNI pausal jen 9 dni? 2. Proc konkretne me uctuje sluzby k 22. dni mesice? 3. Proc ma kazdy uzivatel jine zuctovaci obdobi a neni to jednotne? Dekuji (Vojtech Kvapil)

Jiří Hájek odpovídá: Pošlete mi bližší informace (+ telefonní číslo) na email, teprve potom vám budu schopen dát přesnou odpověď.

Kolik si myslite, ze ztratite (popr. ztratili) timto krokem (myslim toto posledni zdrazeni sluzeb) svych zakazniku? (jarry curry)

Jiří Hájek odpovídá: Nečekáme, že tyto změny přinesou výrazný úbytek zákazníků.

Dobrý den, stručný dotaz: Jak je to se zpoplatňováním SMS bran v zahraničí? (Jarmila Slavíková)

Jiří Hájek odpovídá: Většina operátorů v Evropě SMS brány zpoplatňuje.

Dobrý den, měl jeden dotaz. Ještě bych pochopil zaukrouhlení cen pro větší transparentnost, ale : 1) Proč zpoplatnění email -> SMS 2) Když je T-mobile v takovém zisku, proč zpoplatňuje SMS z webu, když je to téměř národní hrdost? Děkuji s pozdravem Roman F. (Roman Foltyn)

Jiří Hájek odpovídá: Myslíte si, že má logiku, aby bezplatnou službu SMS brány zdarma využívaly komerční subjekty ke svému prospěchu, přičemž náklady jsme museli hradit my?

Pane Hájku, jednoduchá otázka - to, že u Twistu budou zpoplatněny příchozí sms z e-mailu částkou 3,-Kč, to je pravda, zlý žert, nebo si děláte ze zákazníku legraci??? Vždyť počet příchozích sms přece nikdo nemůže přesně ovlivnit! Co když mi na můj mobilní e-mail nějaký "nečestný" člověk naposílá během chvilky nečekaně 100 e-mailu??? Budu reagovat jak každý, tuto službu si úplně vypnu. Mimochodem moje karta Twist nyní už slouží jako záložní, právě vás zdraví nový zákazník Oskara. Přesto děkuji za odpověď. (bude-li rozumná) (ROMAN BIKE)

Jiří Hájek odpovídá: Zákazník má možnost se sám rozhodnout, zdali bude chtít dostávat SMS s obsahem emailu a bude samozřejmě moci využít filtry. Zákazník rozhoduje sám o tom, co platí.

Dokazete si predstavit jakemu tlaku jsou ted vystaveni vsichni vasi zamestnanci? Jake utoky e nespokojenost se na ne vali aniz by za to nejak mohli? Mysleli jste taky na ne? Ale ted dotaz: Neni nahodou pravy duvod celeho tohoto zdrazeni nejaky rozkaz z Nemecka, protoze maji problemy? Pocitali jste s tim, ze se na nas ted vsichni nejem media , ale i konkurence popase ? Dekuji za pravdivou odpoved (Bob Lang)

Jiří Hájek odpovídá: Já osobně si to představit dokážu - viz. některé komentáře v diskusích. Jsme si vědomi toho, že zpoplatnění SMS brány je některými uživateli vnímáno jako nepopulární krok.

A jeste jednu otazku: Jak bude vypadat upozorneni na prichozi e-mail v neplacene variante Mobilboxu? Bude v oznameni uvedena adresa odesilatele e-mailu? Pokud ne, co tam bude? Suche oznameni: "mate dalsi e-mail". (Dav Strn)

Jiří Hájek odpovídá: Bude tam pouze oznámení o dalším emailu. Vysvětlení viz. předchozí odpovědi.

Dobrý den,potvrdíte jednoznačně,že T-Mobile bude chtít zpoplatnit SMS zprávy zasílané z Internetu?Pokud ano, kolik bude jedna zpráva stát a jaká bude forma platby? Děkuji předem za odpověď. (martina nová)

Jiří Hájek odpovídá: Ano. Cena bude stejná jako v tarifu, i forma platby bude shodná jako při odesílání z mobilního telefonu. Jenom dodám, že nově bude SMS odeslaná z internetu obsahovat informaci o odesílateli, to znamená pro příjemce možnost na ni jednoduše odpovědět.

Dobry den, pracuji jako IT v jedne zahranicni spolecnosti a diky pozitivnim zkusenostem se soukromym telefonovanim ve vasi siti jsem se take rozhodl prosadit vasi sit i v zamestnani. Ovsem pravdou je, ze nejpozitivneji na me sit T-Mobile pusobila prave z toho duvodu, ze si nikdy nedovolila zmenit zakaznikovi ceny, za ktere si byt pred par lety zaplatil a "upsal" se smlouvou na nekolik let... Nezlobim se na zdrazovani cen - slapete ve stopach vasich partnerskych gigantu a situaci, kdy clovek proste musi vest firmu k urcitemu "materskemu" vzoru dobre z vlastni zkusenosti znam. Myslim si vsak, ze by jste meli ucinit odskodneni predevsim vasim vernym stalym zakaznikum. Premysleli jste o takovem kroku? (Krystof Skutka)

Jiří Hájek odpovídá: Našim stálým zákazníkům nabízíme věrnostní programy a v tuto chvíli můžu říct, že zvažujeme jejich úpravu.

Dobry den pane Hájek, nepochybuji o tom že jste špatný mluvčí a špatný manažer. Ostatně určitě nejsem sám kdo to ví. Podle toho co předvádíte ve své funkci byste se měl veřejně omluvit. Proč zpoplatňujete SMS bránu na internetu. Podívejte se do ostatních zemí. To bylo kdysi řečí že s nástupem T-Mobilu budou mít zákazníci plno výhod. Aspoň nám nelžete! Další váš podraz bude určitě v ukončení podepsané smlouvy bez pokuty. Přeji vám velký úbytek klientů od 1.února 2003. Alexx. (Aleš Novotný)

Jiří Hájek odpovídá: Stav v zahraničí je takový, že SMS brány jsou zpoplatňovány, respektive jsou na nich určité restrikce. Co se týče výhod začlenění do skupiny T-Mobile, jen krátce zmíním GPRS roaming v 15ti zemích a technologii GPRS Speed+, jež umožňuje rychlejší a levnější datové přenosy a nikdo z ostatních operátorů zatím srovnatelou službu nenabídl.

Nezdá se vám tento postup vaší společnosti nefér k dlouholetým zákazníkům ? Vašich služeb využíváme co jste spustili siť. Ovšem takovéto razantní znevýhodnění stálých klientů kteří požívají tarifní programy ale nejsou již vázání výpovědní lhůtou se mi zdá velmi nekorektní. (Jiří David)

Jiří Hájek odpovídá: Nedomníváme se, že se jedná o razantní znevýhodnění našich služeb. Pokud našich služeb využíváte dlouhodobě, tak zřejmě proto, že jste s námi byli spokojeni. Mohu znovu jen zdůraznit cenovou výhodnost našich tarifů ve srovnání s ostatními operátory.

Před několika dny jsem poslal svůj dotaz ohledně zpoplatnění SMS z WWW společnosti t-mobile na adresu info@t-mobile.cz a ta se mi vrátila jako nedoručitelná, poté jsem odeslal dotaz faxem a nikdo neodpověděl. Poté jsem dotaz poslal Vám na ji.hajek@t-mobile.cz, a to 2.1.2003 a 6.1.2003 a nikdo neodpověděl. Jak se to dá vysvětlit? (Svatopluk Sedláček)

Jiří Hájek odpovídá: Na váš email vám samozřejmě odpovím. Omlouvám se za zdržení.

Má obavy T-Mobile z Oskara? Vnímá Oskara, jako konkurenci, jenž může zahýbat s poměrem sil na mobilním trhu v ČR? Švejk (vadim kol)

Jiří Hájek odpovídá: Jako konkurenci vnímáme všechny mobilní i fixní operátory včetně alternativních.

Myslite si, ze je spravne ceske obcany vodit za nos absolutnimi vymysly ve vasich tiskovych sdelenich typu -zmeny jsou delany na zaklade potreb a prani zakazniku -vymyslet a vytrhovat z kontextu cisla (viz reakce na clanek pana Zandla na mobil serveru) -rikat takove nesmysly jako ze vase sms brana neni stavena na principu fronty (osobne jsem programator a pokud to co rikate je pravda, tak programatori te brany jsou naprosti idioti) -proc se T-mobile uchyluje k takovym ubohostem jako je zruseni sms brany na Stedry den? To proboha nejde jednat na rovinu a napsat alespon ze brana je mimo provoz? Pane Hajek, cesi nejsou pitomci. Jediny, koho temito slovy shazujete jste vy sam v ocich obcanu a znacku T-mobile. Mate k tomu co rict? (Michal Kremen)

Jiří Hájek odpovídá: Pokud se podíváte na plánované změny, tak v nich skutečně najdete cenové posuny směrem dolů (volání na pevnou linku u Twistu, sjednocení ceny SMS zprávy na 1,80 u tarifu Twist Extra), tak pohyby směrem nahoru - zpoplatnění hlasové schránky na číslo 3311 (volání na MobileBox 3322 je nadále zdarma), sjednocení cen SMS. Více podrobných informací naleznete na www.t-mobile.cz

Co je pravdy na tom, ze T-Mobile ma koupit Voodafon (Michal Kremen)

Jiří Hájek odpovídá: Nemohu komentovat.

Unorove zmeny jsou dilem ceskeho managementu nebo zahranicnich prikazu? (Michal Kremen)

Jiří Hájek odpovídá: Rozhodnutí jsme učinili jako Radiomobil a.s.

Proc T-mobile neudela alespon rozumny ustupek v tom, ze necha notifikace posty zdarma? Nemyslim neco ve stylu prisel vam mail, ale pepik@vomacka.cz: Ahoj franto, jak se mas..... Odeslano z T-MOBILE (Michal Kremen)

Jiří Hájek odpovídá: Notifikace o počtu emailů zdarma je, přeposílání obsahu zpráv včetně hlavičky zprávy je zpoplatněno. I samotné poslání hlavičky emailu může být využito ke komerčním účelům třetími stranami a v tom případě nevidíme důvod, proč by tato služba měla být zdarma.

Proc pro T-Mobile neni prijatelne udelat napriklad 10 sms za den na cislo zdarma. (Michal Kremen)

Jiří Hájek odpovídá: I nadále budeme řešit různou formu a strukturu zpoplatňování SMS.

Pane Hajek. Pri vsi ucte... Vim, ze to je vase prace, ale neciti se alespon trosku trapne? Nebo mira arogance ve Vas prerostla zdravy lidsky rozum? Jak byste se tvaril na chystane zmeny. kdybyste byl normalni cesky clovek s normalnimi prijmy? (Michal Kremen)

Jiří Hájek odpovídá: Trapně se rozhodně necítím, osobně jsem přesvědčen, že zpoplatnění SMS brány je rozumným krokem podloženým ekonomickými argumenty.

Nebojíte se odlivu zákazníků při zdražení a zrušení sms z internetu? (Zdeněk Jonáš)

Jiří Hájek odpovídá: viz. předchozí odpovědi.

Nebojite se, ze po zpoplatneni SMS brany od Vasi spolecnosti utece mnoho studentu? Ti tuto sluzbu velice vyuzivaji a mnohdy pro ne ma stezejni vyznam. Copak nejsou perspektivnimi zakazniky? (Martin Jambor)

Jiří Hájek odpovídá: Důvodem ke zpoplatnění SMS brány jsou především náklady spojené s provozem této služby (kapacita SMS centra). Je přece nelogické, aby výhodu z provozu této služby měli subjekty, jež tuto službu využívají ke komerčním účelům a mobilní operátor měl s touto službou spojené pouze náklady. Věříme, že i studenti si v naší široké nabídce tarifů najdou ten pro sebe výhodný. Pokud si porovnají naši nabídku s konkurenčními, věřím že nadále našimi zákazníky zůstanou.

Dobrý den pane Hájku! Mám dvě otázky: Rád bych se zeptal, která z opatření ohlášených 27.12. RadioMobil už zrušil? Druhá otázka - můžete prosím říct, ve které další národní síti T-Mobile je zákazníkům účtováno každé upozornění na příchozí email jako odchozí SMS a ve které je odeslání SMS z webu podmíněno kódem PUK? Děkuji. (Roman Joura)

Jiří Hájek odpovídá: Nezrušil žádná. Co se týče upozornění (notifikace) na příchozí email, je samozřejmě nadále zdarma. Každá podobná služba musí mít určitou úroveň zabezpečení na ochranu klientů a my jsme zvolili zabezpečení pomocí PUKu. Touto novou službou chceme také zamezit SMS spamu, který byl negativně vnímán našimi zákazníky.

S jakým časovým odstupem od T-Mobile si myslíte, že zpoplatní Eurotel (Oscar) zasílání SMS z jejich SMS brány? Děkuji (Lukáš Pavlíček)

Jiří Hájek odpovídá: To je otázka pro ostatní dva operátory.

Vážený pane Hájku! Do teď jsem měl poměrně slušné mínění o T-Mobile, ale nyní jsem velice zklamán... Uvědomuje si vůbec vaše společnost, jakým způsobem může poškodit její tvář takováto činnost..?? Určitě mi dáte za pravdu, že je nesmírně těžké najít a získat nové zákazníky a přesně opačně ty stávající ztratit... A druhá věc - je víc než jasné, že když je člověk spokojený, tak o tom řekne nanejvýš svým příbuzným, ale v opačném případě je to jako lavina... Vy se opravdu domníváte, že tohle byl ten správný marketingový tah?? Já myslím, že nikoliv... Děkuji za odpověď! (František Koudelka)

Jiří Hájek odpovídá: Věříme, že naši zákazníci i přes některé nepřesné informace, které byly ohledně cenových změn publikovány, budou i nadále přesvědčeni, že naše tarifní programy nabízí nejlepší poměr mezi hodnotou a cenou. T-Mobile nenabízí nejnižší ceny, ale chcenabízet širokou nabídku kvalitních služeb za přiměřené ceny.

Dobry den. Zajimalo by mne, jake informace (From, Subject) bude obsahovat bezplatna SMS s notifikaci o doslem emailu na T-Zones. (Pavel Misak)

Jiří Hájek odpovídá: Informace bude obsahovat počet obdržených emailů.

Dobry den pane Hajku. Jsem klientem Vasi site vice nez 4 roky. Me ucty za telefon v poslednich dvou letech jen velmi zridka klesaly pod 4000 Kc. Avizovane zmeny se mi nelibi a budou zvysovat moje naklady na komunikaci. Zajimalo by me, jak se T-Mobile zalozi o to, jak si me jako klienta a ostatni podobne klieny, kteri maji 4x vetsi ARPU nez prumer, udrzi. Dekuji za odpoved. (Jan Stepanek)

Jiří Hájek odpovídá: Pro zákazníka s měsíční útratou okolo 4 tisíc je nejvýhodnější tarif 400 / 400 HIT, který patří k nejvýhodnějším na trhu. Dále vám jako věrnému klientovi nabízíme využití loajalitních programů, jako jsou T-Mobile Bonus a T-Mobile Extra.

Chci se jen zeptat, jak dlouho byla akce "gurmánské týdny" plánována dopředu (jestli nešlo jen o milý bonus, jak namlsat zákazníka nejen na vybrané služby, ale i na T-Mobile, když chcete rušit SMS bránu a po aféře s Melouny). A druhý dotaz: myslíte si, že lidé budou opravdu používat internetovou bránu na t-zones? Nedomníváte se spíše, že počet odeslaných SMS výrazně klesne (ne proti bráně zdarma, ale celkově)? (Lukáš Jirovský)

Jiří Hájek odpovídá: Gurmánské týdny nesouvisí s plánovanými změnami. Příprava takovéhle nabídky totiž trvá několik měsíců. I v budoucnosti plánujeme podobné akce. Jsme přesvědčeni, že ano. SMS brána na T-zones bude nově umožňovat zaslání SMS do sítí všech mobilních operátorů včetně zahraničních bez časového omezení.

Vážený pane Hájku, jsem dlouholetým věrným zákazníkem RadioMobilu, a. s. Nelíbí se mi, že firma, na kterou jsem byl hrdý a hlásil se k tomu, že využívám její služby výrazně zdražuje. Mně osobně se to netýká - Mám 200 HIT a neposílám SMS z internetu, ale ztrácím tu hrdost. Ale k dotazu: Uvažovali jste o nižším zpoplatnění SMS z internetu, než dle tarifu? (třeba 75% tarifu). Vždyť zákazník musí platit i připojení na internet a tím je pro něj tato forma SMS dražší - a myslím, že pro RadioMobil je poslání z netu nákladově méně náročnější než z mobilu. Uvažovali jste o tom? A případně proč jste to tak neudělali? S přátelským podzravem Jiří Buchal - ředitel "střední firmy" tel. 603 763 666 (Profimobil CZ-)

Jiří Hájek odpovídá: Uvažujeme o dvou typech "balíčků" pro odesíláni SMS z internetu. Jeden bude určen provozovatelům portálů (pro velkoobjemové uživatele), druhý pak pro koncové uživatele.