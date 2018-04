Jiné PPC - Today 2 - Zrcátko k PDA - a další

Clié budou mít již v roce 2004 OLED displej?

Podle stránek YomiuriOnLine začne za několik měsíců prodávat firma Sony první PDA Clié s displejem s technologií OLED. Pokud se Sony podaří její záměry, budou to první handheldy s OLED displeji na trhu. OLED (organic light emmiting diode) je nový typ displejů využívající nové technologie a materiály - nevyžadují podsvětlení, protože každý pixel displeje vydává vlastní světlo, displeje jsou tenčí a lehčí, než současné LED displeje. Barvy jsou rovněž jasnější. Podle jmenovaného zdroje nabídne Sony na jaře model s OLED displejem odpovídajícím velikostí současné řadě NX. Očekává se, že by to mohl být první model Sony s PalmOS6...

Chcete "jiné" PocketPC?

Pokud vás nudí standardní prostředí PocketPC s obrazovkou Today a standardní lištou, můžete zkusit něco úplně jiného - aplikace PPX for PocketPC vám umožní přetvořit vše dle vašeho přání a nakonfigurovat si prostředí PPC handheldu tak, jak vám bude vyhovovat.

Po přechodnou dobu stojí tato aplikace 9,99 USD.

Přecházíte z PocketPC a na PalmOS?

Většina z těch, kdo si sleduje novinky a události ve světě kapesních počítačů, zná asi Jeffa Kirvina a jeho server WritingOnYourPalm. Jeff Kirvin je šéfem oddělení PDA a digitálů v CompUSA a zabývá se profesionálně prodejem PDA.

Kirvin ve svém posledním článku uvádí, že zatímco před rokem byl patrný trend, kdy řada starších palmistů přecházela na PocketPC platformu, rok 2003 pozoroval mnoho PocketPC uživatelů přecházející na Palmy poslední generace (Tungsten T3 apod.). Na těchto PDA je prý zlákal displej s vysokým rozlišení (o 33% víc pixelů při standardním HiRes a dvojnásobné rozlišení u HiResPlus dávají ostřejší zobrazení bez nutnosti vyhlazování).

Today druhý

Populární freewarový program Today emuluje stejnojmennou aplikaci na PocketPC, která vám hned po zapnutí zobrazí dnešní schůzky, úkoly, emaily a další informace. Recenzi starší verze 1.6 najdete u nás zde.

Dvojka není zase tak úplně převratným upgrade, přináší ale jednu podstatnou novinku - součástí programu již není základní HiRes skin a aplikace tak zabírá jen 86kB. Další skiny k Today najdete na PalmGearu a určitě si vyberete. Další velmi užitečnou novinkou je měsíční diář.

Napsali jsme tvůrci tohoto skvělého programu, který se minimálně vyrovná komerčním alternativám, s nabídkou na lokalizaci produktu do češtiny, ještě se nám ale neozval...

Zrcátko k PDA

Za 1,95 USD prodávají na StylusCentral zrcátko k PDA - můžete si ho nalepit na kryt displeje, či do pouzdra. Potřebujete-li občas mrknout na účes, nasadit kontaktní čočky, zkontrolovat make-up, jste zde právě na adrese užitečného zařízení...