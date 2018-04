Jihočeská soutěžní trasa: významné památky i krásná příroda

Na zámek Hluboká nad Vltavou se nejsnadněji dostanete autem, které můžete zaparkovat za menší poplatek (50 až 70 korun za den) přímo v centru obce. Českobudějovičtí se mohou k zámku snadno dostat i na kole, pěšky, či dokonce na in-line bruslích. Přímo z centra města sem vede asfaltová cyklotrasa lemující nově upravené koryto Vltavy. Na Hlubokou jezdí i autobusy a vlaky.

Okolí trasy nabízí mnoho turistických zážitků. V bezprostřední blízkosti stojí za to navštívit historické centrum Českých Budějovic, typické svým geometricky přesným náměstím Přemysla Otakara II. Navštívit můžete i nedaleký Český Krumlov, který je zřejmě nejromantičtějším městem Čech. Nedaleko se nachází proslavená třeboňská pánev, kde nesmíte minout Schwarzenberskou hrobku či si nechat ujít projížďku po rybníku Svět několik desítek let starou "kocábkou" s originálním průvodcem.

Celková délka - přibližně 7 kilometrů

Převýšení - maximálně 40 metrů

Trasa je vhodná - pro rodiny s dětmi, cyklisty, pěší turisty, částečně pro in-line bruslaře

Trasa není vhodná - automobily, motocykly

Provoz na trase - většina trasy vede po stezkách nebo místních komunikacích s minimálním provozem

Doporučení - ideální trasa pro výlet s dětmi, minimální převýšení, atraktivní start i cíl cesty pro rodinný výlet

Body trasy:

Na trase je pět bodů, ke každému pak patří jedna soutěžní otázka. Pátý bod je zároveň i cílem cesty. Souřadnice buď zadejte do své navigace a postupujte podle ní, anebo souřadnice zadejte do libovolných internetových map (Mapy iDNES.cz), mapu s trasou si vytiskněte a postupujte podle ní. Samozřejmě můžete obě možnosti kombinovat. Podle potřeby lze samozřejmě trasu absolvovat i v opačném směru.

Bod 1:

Souřadnice: 49°3'3"N 14°26'30"E

Otázka: Kolik viditelných zvonů se nachází v bezprostřední blízkosti této souřadnice?

Správná odpověď: 1

Bod 2:

Souřadnice: 49°1'53"N 14°26'25"E

Otázka: Rybník, před kterým stojíte, se jmenuje Naděje. Kolik ostrovů tato vodní plocha má?

Správná odpověď: 1

Bod 3:

Souřadnice: 49°1'19"N 14°26'44"E

Otázka: Jihovýchodně od tohoto místa se nachází výrazné samostatné uskupení několika bříz. Kolik jich v tomto uskupení je?

Správná odpověď: 5

Bod 4:

Souřadnice: 49°0'47"N 14°27'5"E

Otázka: Sen každého zapáleného vodáka si můžete vyzkoušet i vy. Jaké podmínky musíte splnit? (nápovědu hledejte na ceduli v bezprostřední blízkosti souřadnic)

Správná odpověď: Podat oznámení v kanceláři a seznámit se s provozním řádem



Bod 5:

Souřadnice: 49°0'10"N 14°26'17"E

Otázka: Na této stezce mezi rybníky Domin a Černiš je čtvrtá zastávka přírodovědné naučné stezky. Dozvíte se zde jeden druh kachny, který není pro tuto oblast typický. Zahnízdil se zde až v sedmdesátých letech minulého století. Jak se tento druh kachny jmenuje?

Správná odpověď: Hohol severní

Poznámka:

