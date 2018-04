Smartphone za 1 000 korun je tady. Umí vše a vypadá dobře

Značka JiaYu není žádný čínský no name výrobce, který chrlí jednu kopii iPhonů nebo Samsungů za druhou. Je to na čínské poměry poměrně zavedená značka, která funguje už od roku 2009. JiaYu je navíc poměrně aktivní přes různé distributory i v Evropě.

Prozatím JiaYu nabízel docela slušné smartphony, které ale ničím výrazným nezaujaly. Nový model F1 má však zcela jiné ambice. Na první pohled nevypadá špatně a vzhledem k výbavě má bezkonkurenční cenu. V Číně jde do prodeje s cenovkou 299 yuanů, tedy v přepočtu 1 000 korun.

A co smartphone nabízí? Poměrně dost. Má čtyřpalcový TFT displej s rozlišením 800 x 480 obrazových bodů a pětimegapixelový fotoaparát s automatickým ostřením a bleskem. Fotografie mohou být softwarově interpolovány na rozlišení osm megapixelů. Přední fotoaparát má potom pouze VGA rozlišení, díky interpolaci ale mohou být fotky třímegapixelové.

Smartphone JiaYu F1 používá systém Ali Cloud OS známý též jako Aliyun OS. Jde o linuxovou distribuci postavenou na Android Open Source Project. Tvůrce systému, čínský internetový gigant Alibaba, popírá, že jde o verzi Androidu. Systém Ali Cloud OS ale umožňuje instalaci aplikací pro Android.

V Číně už systém Ali Cloud OS používá miliony smartphonů a Alibaba chystá jeho expanzi i na západní trhy. Google ale z čínského systému nadšený není. Podle Googlu je Ali Cloud OS nekompatibilní s jeho open source systémem. Google dokonce zakázal Aceru uvedení smartphonu postaveném na této platformě (více zde).

Čínský smartphone má dvoujádrový procesor MediaTek MT6572 s taktem 1,3 GHz. Grafický procesor je Mali 400. Pihou na kráse je paměť RAM s kapacitou pouhých 512 MB. Vestavěnou uživatelskou paměť s kapacitou 4 GB lze zvětšit pomocí paměťových karet až o 64 GB.

Nechybí žádná důležitá funkce, jako je A-GPS navigace, wi-fi, Bluetooth nebo FM rádio. Vyměnitelná baterie má na jednoduchý smartphone dostatečnou kapacitu 2 400 mAh.

JiaYu F1 prozatím podporuje pouze čínský standard sítí třetí generace TD-SCDMA. Tedy na jedné ze SIM karet. Ultralevný čínský smartphone je totiž, jak je v kraji zvykem, dvousimkový. Druhá SIM karta zvládá sítě GSM na pásmech 850/900/1800/1900 MHz. Verze s podporou evropských 3G sítí je v plánu. Prozatím však není jasné, kdy se jí dočkáme. S tím pak souvisí i případná dostupnost na evropských trzích.

Opomenout nelze ani poměrně zdařilý design. Telefon sice v detailech připomíná ten či onen smartphone věhlasnějších značek, rozhodně však nejde o doslovnou kopii. JiaYu F1 je vybaven kovovým rámečkem a jeho rozměry jsou 124 x 62,5 x 10,5 milimetru. Docela povedeně vypadá i grafika uživatelského prostředí.